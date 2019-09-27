馬來人尊嚴大會 敦馬將以馬來領袖身分出席

（吉隆坡27日訊）首相辦公室官員證實，首相馬哈迪即將於10月6日為“馬來人尊嚴大會”（Kongres Maruah Melayu）開幕，屆時，該會將討論馬來人的政經文教問題。

首相辦公室官員是在接受《當今大馬》訪問時證實此事。

這場大會是由馬來亞大學馬來輝煌研究中心舉辦，並訂於武吉加里爾Axiata體育館舉行。

《當今大馬》引述該中心主任哈欣依斯邁（Hashim Ismail）的談話指出，馬哈迪已答應出席與致詞。

“我們想要年輕人了解馬哈迪有何囑咐。他不是以首相身分出席，而是以馬來領袖的身分。”

他續稱，蘇丹依德里斯師訓大學大學生將負責提呈教育課題。

根據《自由今日大馬》早前的報導，除了蘇丹依德里斯師訓大學，瑪拉工藝大學、博特拉大學和大馬穆斯林律師協會也是協辦單位。

此外，根據《馬來郵報》報導，大會估計將會提呈5大動議，以供政府落實，其中包括國民融合單源流學校制度、伊斯蘭教為聯邦官方宗教、澄清首相候選人的種族宗教背景。

9月14日，巫統與伊黨舉辦“穆斯林團結大會”，並簽署合作憲章，吸引兩萬人出席。

由於在這場大會結束不久後即出現“馬來人尊嚴大會”，巫統領袖如卜艾（Mohd Puad Zarkashi）即抨擊所謂的“馬來人尊嚴大會”存有政治議程，其實是為了替土著團結黨造勢。

哈欣依斯邁之前接受媒體訪問時曾否認此說，並聲明“我不想捲入政治”。

去年大選，希盟擊敗國陣後入主布城，實現馬來西亞首次政黨輪替。

不過，希盟只取得三分一的馬來人的支持，而餘下的馬來人則支持國陣巫統與伊黨。

大選後，巫伊兩黨不斷炒作種族與宗教課題，並指責希盟政府反馬來人。

巫伊兩黨接著也放下過去數十年的宿怨，結成策略合作夥伴，來勢洶洶，準備在來屆大選擊敗希盟。