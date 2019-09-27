不認同安華指扶弱應不分種族 首相：不照顧馬來人將敗選

（紐約27日訊）隨著公正黨主席拿督斯裏安華指扶弱政策應著重貧困人士，而非以族群為基礎，首相敦馬哈迪即說，他不太認同安華對扶弱政策的看法。

“大部分的貧戶都是馬來人，如果你不以他們是貧窮的馬來人的角度去看他們，馬來人不會支持你。安華對貧窮的看法是對的，但你必須照顧他們，否則你將會在下一次大選中敗選。”

馬哈迪也捍衛他本身於1981年至2003年第一次任首相時所實施的扶弱政策。

“我們需要提拔馬來人，以便你不會認定說馬來人都是鄉區窮人，華人是城市富人。我們新的理念是共享繁榮，並減少城鄉差距，州與州、種族與種族（之間的差距），藉此減少妒忌的感受。我們可以共同生活，維持穩定與和平，那是我們成長的方式。”

他於紐約時間週三向美國外交委員會發表演講時也說，他已為大馬盡了力，但遺憾的是，他無法確保國家在他下台之後必定一帆風順。

他指出，他之前於2003年下台時曾以為已為國家鋪下康莊大道，而當時的國家機關運作良好，社會穩定。

“但另一名領袖有不同的想法，所以直到現在，我也不能確保我的任何繼承人可以做得好。我能做的就是製定能夠成功的措施。我認為我國可以在2030年達到先進國目標。”

他披露，雖然希盟新政府的領袖不大有經驗，但他們為人正直。

他說，之前所發生的問題是，當首相貪汙，底下領袖也貪汙。

“所以，我們撤換他們，如果他們（涉貪）就會受對付。”

馬哈迪指出，希盟政府致力於剷除貪腐，而大馬已幾乎杜絕了所有大型貪汙，並將尋求對策以打擊小型貪汙。

“人們都知道我們不會對貪汙妥協。”

指英殖民帶進華印工人 “我們容忍並提供公民權”

馬哈迪說，大馬經歷了殖民統治後沿襲了英國的行政管理模式，而在殖民時期是以英國人為首，大馬人為次，所以，移交政權的過程順利，制度也維持下去。

“在英國殖民時期，他們把華人和印度工人帶進來（大馬），而原住民也接受他們。在獨立時期，40%人口是移工，但我們容忍並提供他們公民權。”