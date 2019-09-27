​拉蒂花：明年6月生效 新增17A條文控涉貪公司

（亞庇27日訊）大馬反貪會主席拉蒂花表示，新增的2009年反貪會法令第17A條文將在明年6月生效，是專門對付涉及貪污活動的公司或機構。

拉蒂花今日在亞庇與沙巴新聞從業員協會舉行對話會時說，此前反貪會只有權提控個人，對涉貪的企業和機構，尤其“幕後大老板”束手無策。反貪會法令17A條文於2018年4月5日在國會通過，將於明年6月生效。

“新條文將有利於反貪會對付‘真正的幕後黑手’，而不是企業和機構的‘跑腿’、‘代理’或‘中間人’。”

對付幕後黑手

拉蒂花表示，反貪會的查案手法一直在進步，而且“金錢轉移”的手法再怎樣複雜，終究會回到“銀行轉賬”上，只要有跡可尋，加上外國執法單位及相關機構的援助，反貪會順籐摸瓜就能揪出涉貪者，尤其以“代理”為掩護的“幕後黑手”。

反貪會法令17A條文是履行並參照《聯合國反貪公約》（UNCAC）第26章所闡明的法人責任（ Liability of Legal Persons）的義務和責任。

“法人責任”指的是，在大馬2016年公司法令下註冊的實體公司，以及在我國營業的外國公司。

在該條文下，任何人與商業機構合謀，提供賄賂、同意提供賄賂、承諾或向他人提供任何形式的利益，有意圖為該商業機構獲取或保留業務，以及獲取或保留與進行的商業有關的利益，商業機構均屬違法。

被告一旦罪成，可被判罰款不少於賄款的10倍或100萬令吉，視何者更高，或監禁最高20年，或兩者兼施。

不過，有關條文闡明，公司或企業需自行建立足夠的反貪措施和程序，作為日後辯護（一旦涉貪）的理由。

沙反貪總監：首要解決懸案

甫接任沙巴反貪會總監的卡魯納表示，他上任後的主要任務是解決懸而未決的案件。

卡魯納是針對沙巴新聞從業員協會主席慕古丹詢問反貪會，過去調查沙巴走私樹桐案，卻遲遲沒有下文，作出回應。

他也提醒民眾，不可向政府官員及執法人員等行賄，否則會在反貪會法令第17（b）條文下受到對付。

一旦罪成，可被判不超過20年監禁，或罰款1萬令吉，或相當於賄金5倍的金額，視兩者罰款何者為高。