水電費鑒定燃油補貼？ 張健仁：只是參考非條件

（吉隆坡27日訊）國內貿易及消費事務部副部長張健仁澄清，水電單據並非燃油津貼的基礎，那只是作為一項參考點（reference point），並不是一個條件。

他今日在旺沙馬朱出席AEON BIG 7周年歡慶活動後，向媒體澄清有關“電費200令吉以下的人士將享有燃油補貼”一事。

他說，部分有領取生活援助金的人士，若電費超過數百令吉，當局也將進行調查。

他解釋，他昨天接獲記者來電，詢問燃油補貼課題，而他在電話中已清楚表明，燃油補貼是按照B40群體的收入和生活援助金（BSH）的資料發放，並會求證及對照陸路交通局的數據，讓符合資格者能享有補貼。

燃油補貼按照收入發放

他也重申，只要是低收入群體（B40），並有一輛轎車，且是少過1500CC，民眾就可領取燃油補貼。燃油補貼基本上是按照低收入群體（B40）的收入及陸路交通局的車主資料對照後發放。

張健仁聲稱，低收入群體的收入的數據可從生活援助金（BSH）中獲取，相關報道恐會誤導民眾，因此他想針對此事給予澄清。

詢及燃油補貼制度何時落實時，他則回應說，這需待內閣作出決定。

另一方面，張健仁在AEON BIG 7周年歡慶活動上說，盡管全球充滿不利因素和外部環境挑戰，但今年第一季度的國內生產總值（GDP）達4.5%增長，我國第二季度增長則有4.9%增長，而零售業在今年第二季度則有4.5%的增長，但去年同時段只有2.1%的增長。

AEON BIG董事經理增田正良表示，這7年來有賴員工、客戶和業務部門的信任和支持，並會朝著未來的目標繼續邁進。

出席活動者包括Aeon Big商品總經理胡如龍、永旺信貸服務產品財務部總經理黃吉春、J Horizon董事經理穀口勉及國內貿易及消費事務部直轄區主任阿里菲。