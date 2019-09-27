到底誰闖紅燈 老婦被羅里撞死 家屬要找出真相





（甲洞27日訊）老婦騎摩多從增江北區政府診所複診回家途中，遭疑似闖紅燈的羅里撞傷斃命，涉案羅里司機錄供時反指老婦闖紅燈，與目擊者提供給死者家屬的說詞有出入。死者家屬希望目擊者可以提供證據，還原真相，讓警方展開調查，為死者討回公道。

這起車禍於上周四早上，發生在增江北區往甲洞大街的路口交通燈處，死者為74歲的陳玉蘭。

司機報警指老婦闖紅燈

死者姪女姚嘉楣（27歲）指出，婆婆送院等待搶救時，曾親口告訴她自己沒有闖紅燈，目擊者也指闖紅燈的是羅里司機，可是，羅里司機卻報警指她婆婆闖紅燈。

“目擊者告訴我們，當時交通燈轉紅，我婆婆已經把摩多停下來，旁邊的羅里卻闖紅燈，才會撞到我婆婆。”

她說，當時還有其他駕駛者喊停羅里司機，對方卻沒有停車，才會導致她的婆婆被卷入車底。

她透露，醫生為婆婆截肢後，仍出現血流不止的情況，最後傷重逝世。

羅里沒停下卷人入車底

“目擊者還說，羅里司機撞到我婆婆後，沒有下車了解婆婆的情況，而是留在車內打電話，當時有一名印裔司機上前將羅里的車匙拔走，以防止司機逃走。”

死者家屬及朋友今日在甲洞行動黨直轄區公共服務及投訴局主任游佳豪的陪同下，重返車禍現場召開記者會。

姚嘉楣告訴記者，事發後，她聯系上一名目擊者，對方是位老伯伯，他親口告訴她，婆婆並沒有闖紅燈，但他擔心之後會有麻煩，而拒絕挺身作證。

她理解老伯伯的顧慮，也不會強迫對方報警，只希望對方如果手上掌握任何證據，可以提供給他們，以便交給警方。

她也呼籲其他目擊者提供證據，以還原真相，還婆婆一個清白，不要因為怕麻煩而不把真相說出來。

孫女籲網民勿亂套罪名

姚嘉楣呼籲網民在案件未水落石出之前，不要作任何假設性的猜測，包括指控她婆婆闖紅燈。

她說，事後有人在網上指她婆婆危險駕駛，跟隨羅里司機闖紅燈，才會被撞傷斃命，導致流言蜚語不斷，更有網民把傳聞當成事實。

她稱，涉案羅里司機事後不曾接觸他們，包括婆婆逝世也沒有到靈堂祭拜。

“在還沒有搞清楚誰對誰錯之前，希望大家不要為婆婆套上不明不白的罪名。”

她希望羅里司機憑良心說話，如果不確定事發經過，不應該胡亂指控她的婆婆闖紅燈。

游佳豪籲司機說出真相

她表示，婆婆騎摩多數十年，向來都安全駕駛，身體也很健康。

死者友人巫麗明（52歲）說，她趕到案發現場時，死者意識依然清醒，還交待她幫忙收起身上的貴重物品。

她指出，由於死者腳部被卷入車輪底部，須出動消防人員到來援助。

甲洞行動黨直轄區公共服務及投訴局主任游佳豪呼籲涉案的羅里司機憑良心說出真相，也呼籲目睹事發經過的目擊者提供證據給死者家屬，可聯絡甲洞行動黨服務中心，號碼為03-62428606。