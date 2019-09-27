車壞停路中 過路被巴士撞 男子被拖25公尺慘死

（八打靈再也27日訊）一名66歲華裔男子駕著吉普車，在南北大道第451.7公里處，朝南方向的路段，疑涉及車禍導致車子損壞，因此把車停在兩條車道的中間，他隨後下車過馬路，卻遭一輛載有19名乘客的長途巴士撞上，並被巴士拖曳約25公尺，當場慘死。

雪州交通調查及執法組主任阿茲曼說，這起車禍於今天淩晨12時29分發生，死者為梁姓男子，來自雪州安邦。

他指出，警方初步調查，當時52歲肇禍巴士司機（來自霹靂硝山）載有19名乘客，從怡保開至新加坡，未料行駛至事發地點時，疑閃避一輛停在道路中央的吉普車，撞上忽然下車過馬路的車主，車主被巴士拖曳約25公尺斃命。

長巴閃避撞車

他說，死者的吉普車也與另一輛停在緊急車道的轎車發生碰撞。把轎車停在緊急車道的23歲車主是為了幫助相信是涉及車禍的死者。

“司機沒有受傷，但是轎車的引擎蓋及保險槓等損壞。”

另外，阿茲曼指出，肇禍巴士司機及19名乘客皆無受傷，長途巴士的左右前車燈、左側大鏡子及右側保險槓在意外中損壞；所有乘客事後乘搭另一輛巴士繼續前往目的地。

他說，警方援引1987年陸路交通法令第41（1）（ 危險駕駛導致他人死亡）條文展開調查，並呼籲目擊者聯系查案官哈沙納警019-226 4650提供情報。