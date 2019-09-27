雪政府：明年3月起 月入4千以下才有免費水

（沙亞南27日訊）雪蘭莪州務大臣阿米魯丁宣布，雪州政府將調整免費首20立方米水供的惠民計劃；從2020年3月1日起，只有家庭收入沒超過4000令吉的用戶，方可繼續享受這項優惠。與此同時，住在廉價組屋且擁有個別水表的用戶，將可繼續受惠。

他發表文告說，這項免費水供計劃也將易名為“達魯益山水供計劃”（ Skim Air Darul Ehsan）。

他在文告中強調，州政府調整計劃，是鑒於州內人口不斷增加，導致州政府的負擔越來越重。調整計劃也是為了讓雪州的惠民計劃能達到目的，減輕真正需要幫助的人民的負擔。

10年耗費18億

“自2008年6月1日實施這項計劃以來，截至2018年12月31日，州政府已耗費了18億令吉。2019年，我們繼續這項惠民計劃，預料整年將花費2億2000萬令吉。”

民聯2008年3月8日全國大選後執政雪州後，在同年6月1日落實免費首20立方米水供的計劃。在2010年6月，這項政策擴大至擁有個別水表的組屋用戶。（TKM）

符合資格者可上網申請

阿米魯丁說明，免費水供計劃的原意是為降低雪州人民的生活負擔，尤其是低收入群者。那些居住在廉價組屋的住戶，尤其是擁有個別水表者，須獲聯合管理機構（JBM）或居民管理委員會（MC）的核實。

他聲稱，每位用戶只可申請一個戶頭或用於一間產業而已；符合資格者，可透過上網申請www.ssipr.selangor.gov.my或上網www.airselangor.com下載表格。

他表示，用戶也可到雪州水供服務公司的10間分局索取表格，或聯系15300了解詳情。

大臣指出，雪州水供服務公司也會與所有州議員、邨管會、聯合管理機構及居民協會合作，確保所有人都獲得資訊。

申請日期將從9月30日起12月31日；當局將在期限後，收集所有申請者的資料，再與稅收局核對申請者是否具資格申請。

達魯益山水供計劃將在2020年3月1日實施。