【消拯員阿迪殉職案】阿迪被2人以上打死 警矢揪兇









（沙亞南27日訊）殉職消拯員莫哈末阿迪的死並非單純意外事件，而是由二至三名不明人士構成的刑事案。

沙亞南法庭驗屍官羅菲雅今日在針對阿迪死因展開的驗屍庭審理中同時裁定，警方和鎮暴部隊沒有在第一時間控制暴亂場面，是造成阿迪死亡的因素之一。

羅菲雅在最終裁決中表示，驗屍庭接受案中第29名證人，英國法醫病理學專家沙隆阿都瓦希教授的見解，即阿迪在案發現場被人踩踏和暴打至身受重傷，且被蓄意拖出消拯局緊急醫療及拯救服務客貨車外。

“從阿迪胸部的鈍性創傷看來，那不像是自己弄傷的傷口，而是由兩人以上的不明人士所造成的傷勢，顯示案件由刑事行徑構成。”

“驗屍庭接受沙隆的論述，即阿迪蒙受的創傷，是來自於暴民猛踢身在的緊急醫療及拯救服務客貨車門（EMRS）的阿迪，令阿迪的胸口受傷，並導致阿迪被夾在車內動彈不得。”

被拖出客貨車外

她說，證人告知阿迪接下來被人拉開，暴民再猛踢客貨車門，造成阿迪的手部有被拖拉受傷的痕跡，驗屍庭因此推翻了本案第24名證人，吉隆坡中央醫院法醫專家阿末哈菲占的供詞。

此外，她說，根據現場目擊者的供詞，確實有約二三十人聚集在一處，而且也發生毆打人的事件。

她說，證據顯示阿迪涉入之前，現場已發生了好幾宗縱火事件，暴徒不要消拯員滅火，並恐嚇消拯員，不過，現場有警方駐守，消拯員最終也撲滅了火勢。

她表示，雖然現場有兩支鎮暴部隊和水炮車，執法單位也擁有過百人和7輛各類型交通工具，但基於沒有接獲行動指示，所以只能拿著武器在旁駐守。

警方總檢署定奪跟進

驗屍庭針對這項具刑事因素的裁決，交由警方和總檢察署展開接下來的調查及提控程序。

被傳召出庭供證的醫療專家，尚有梳邦再也醫療中心（SJMC）胸腔專科醫生S阿南。

在驗屍庭審訊中，法登哈尼副檢察司為引證官（pegawai pengendali），代表阿迪家屬的律師為莎茲琳、莫哈末卡瑪魯查曼、阿末道菲、耶也奧斯曼和占裡依布拉欣。阿迪的未婚妻努魯納吉哈和房地部長祖萊達都出席旁聽裁決過程。

代表房屋及地方政府部和消拯局的律師，為來自總檢察署的蘇扎娜高級聯邦律師和馬茲裡法阿育。

莎茲琳此前也代表房地部和消拯局，但她較後因故宣布退出驗屍庭審訊，並再重新加入為家屬代表律師。

祖萊達：勿政治化裁決

今早出席旁聽驗屍庭裁決後的房屋及地方政府部長祖萊達，在法庭外促請各造不要政治化驗屍庭裁決，或挑起任何種族及宗教議題。

她指出，驗屍庭志在對一名大馬公民在值勤時的不幸殉職伸張正義。她對驗屍庭的裁決感到滿意，強調房地部和消拯局已通過當前的最大管道，確保阿迪的死能獲得正義伸張。

“我對經歷了一共3個多月審訊的驗屍庭，於今天的裁決表示感激，我把裁決完全交由警方展開後續行動。”

祖萊達希望，大馬人民能好好接受驗屍庭裁定此案涉及刑事成分，至於殺害阿迪的真兇，一定得面對法律制裁。

她透露，接下來將接見預料於今晚從吉打抵達吉隆坡的阿迪父親莫哈末卡欣及家庭成員，其部門獲悉阿迪家屬已知道驗屍庭裁決，並對裁決能讓死去的阿迪獲得正義而充滿感激。

家人滿意裁決結果

“這是我們家人等待已久的一道答案。”殉職消拯員阿迪的胞兄莫哈末阿斯拉夫今日在聆聽了驗屍庭的裁決後，激動的表示，其家人都對裁決感到滿意和寬慰。

“我對裁決沒有異議，這畢竟是我們等待已久的答案，我也已經告訴了人在吉打家鄉的父母這項喜訊。”

他透露，父母親將於今晚趕到吉隆坡，家屬目前不會就此案展開民事訴訟。“目前沒有民事訴訟，若要的話，我們要起訴誰？”

也有出現在驗屍庭的阿迪未婚妻努魯納吉哈在聆聽決後，心情激動至抽泣不停，她只能簡單向媒體表示對裁決感到感激及欣慰。

也是驗屍庭第18名證人的梳邦再也消拯局局長賽沙裡爾在獲悉驗屍庭裁決後亦眼眶泛淚，語氣哽咽，必須勞動同僚擁抱及安撫才能平靜情緒。

另一方面，原本代表消防及拯救局、房屋及地方政府部及阿迪家屬，卻在案件進入第37天審訊時突然宣布退出審訊的律師莎茲琳，今日再次以阿迪家屬代表律師身份陪同出席聆聽載決。她表示對判決結果是感到滿意，並感謝上蒼的恩澤。

她也感謝2名專業人士即沙魯和阿米爾拉茲，願意在法庭上無償提供證據，才能讓案件有一個好的結果。

另一名家屬代表律師莫哈末卡瑪魯查曼表示，所有法庭證詞，傳召的證人、法醫的驗屍報告都證明，阿迪確實是遭到一群人的毆打才致死的，因此警方和司法部人員必須跟進今日的裁決。

“我們也將代表家屬按照法律程序，對涉及刑事案的人提出訴訟。”

沙亞南法庭戒備森嚴

為了防備不愉快事件發生，沙亞南法庭今早戒備森嚴，警方派出了大批制服警察和輕型鎮暴隊駐守現場，法庭大廈外也有多名便衣警員監督。

法庭今日也嚴格審核採訪的記者，只允許名單中的媒體人員進入位於4樓的地庭範圍，並告誡出庭旁聽的官方人員、組織代表及媒體，今日不能在法庭範圍內召開新聞發布會，一律需在法庭大廈外召開。

阿都哈密：早前沒證據 重查揪出兇手

（加央27日訊）全國總警長丹斯里阿都哈密強調，隨著驗屍庭裁決消拯員阿迪之死屬於刑事行為後，警方將會援引刑事法典302（謀殺）條文重新展開調查，以揪出凶手。

“警方將會在近日對該案件展開商議，也會考慮是否重新召回之前助查的一干人等。警方早前的調查沒發現證據，因此暫不能提控任何涉嫌人士。”

他今日中午為“2019年大馬皇家警察創新日”主持閉幕暨頒獎禮后在記者會上說，吉隆坡警方也會展開更積极的巡邏任務，以防止大規模暴動事件的發生。

不過，他認為國家不會出現暴動事件。若是引發暴動事件、警方將會毫不猶豫的采取适當的行動對付。

被詢及驗尸官指警方与鎮暴隊沒有及時采取行動，阿都哈密說，警方的標準作業程序（SOP）已很完整，無需修改。不過在阿迪遇難事件中，現場指揮官的指令是非常關鍵与重要。

“警察是紀律部隊人員，隨時候命出差工作，但如果主管沒有發出指令，屬下不能擅自出動，所以現有標准作業程序已很完整。”

雪總警長：將找出肇事者

針對驗屍庭的裁決，雪州總警長拿督諾阿占說，如果這是法庭的判決，警方就必須接受，而警方也會展開調查，找出誰是肇事者。

雪州總警長拿督諾阿占今日在雪州警察總部見證副總警長的職權移交後，在記者會上受記者追問驗屍庭的判詞時，這麼指出。

諾阿占說，警方會接受驗屍庭的判決，再深入調查此案。

他說，警方會在研究驗屍庭的完整報告後，視情況而傳召案件的證人重新錄口供。

諾阿占也以暫時還未接獲完整的報告，所以不便發表更多評論。

西蒂卡欣質疑驗屍官

人權律師西蒂卡欣質疑，驗屍官如何在沒傳召廟宇人員和信徒的情況下，便裁定在雪州首邦市施菲爾斯裡馬哈馬廉興都廟騷亂事件中殉職的消拯員莫哈末阿迪的死因涉及刑事成份。

她在推特發文提到，“我不知道驗屍官如何做決定，她應該允許廟宇人員和信徒納入驗屍庭調查的一部分。”

騷亂事件執勤受重傷

24歲的梳邦再也消拯分局消拯員莫哈末阿迪於去年11月27日，在雪州首邦市施菲爾斯裡馬哈馬廉百年興都廟的一場騷亂事件執勤時受重傷，隨後被送往國家心臟中心搶救不果，不幸在20天后的12月17日逝世。

基於阿迪死因存在著“被毆打”和“被消防車撞”的爭議，調查阿迪死因的驗屍庭隨後於今年2月11日開審，一共審訊41天，傳召了30名證人及提呈137項證物，以找出真正死因。