買飲料藉故分散註意力 騙子取回百元鈔拿走找款









（亞羅士打27日訊）一名疑是印度籍騙子四處到咖啡店騙錢，專門用一張大面值的100令吉鈔票買飲料，然後藉故問東問西分散業者註意力後，把鈔票收入口袋，再向業者拿走餘款。

此技倆在坊間傳開後，才發現原來很多咖啡店業者皆已中招。

其中2名業者今日召開記者會道出受騙經過，也促請其他業者當心。

新邦瓜拉水晶晶咖啡屋業者餘盛翰說，前晚約8時51分，該名打扮斯文的嫌犯來到櫃台，用不流利的英語和馬來語比手畫腳買小瓶裝的100號飲料。

他說，嫌犯取出一張100令吉鈔票時，還故意露出錢包內有一曡的100令吉鈔票。之後，嫌犯要換大瓶裝的100號，但他沒賣，對方也不買了。

他說，他準備退錢給嫌犯時，對方藉故問飲料列表上的東西，之後改買2瓶小裝100號。

“當時我有握住100令吉，但嫌犯問我其他東西後，我就松手。當時心想等下再討錢，但一會兒就忘了，還把餘款還給他。”

他說，後來他打開收銀機，發現100令吉不見，檢查閉路電視後，才警覺受騙。

大街咖哩飯店女業者譚文彬表示她在當晚8時也遭遇同樣情況，若不是丈夫提醒她沒收到錢，可能早已被騙。

她說，嫌犯是用100令吉鈔票買一罐2令吉的豆奶水，但付100令吉給她後，還要求這個、要求那個，把她弄糊塗，竟然把100令吉還給對方，連餘款98令吉也被拿走。

她說，整個過程被廚房內的丈夫看在眼里，當男子把100令吉收回時，丈夫高喊她，對方沒付錢，她才“驚醒”，向對方要錢。

當她把本身經历在臉書分享後，有多名同行也留言表示曾中招。