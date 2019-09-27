教長：5年時間有限 須共同理念推政策

（布城27日訊）教育部長馬智禮聲稱，教育部僅有5年時間去執行各項政策和計劃是非常有限的，因為在推行各項政策的工作上，各方須秉持共同理念，否則所推行的政策肯定將以失敗告終。

他在出席2019年特殊教育國際大會（SEIC）閉幕禮後說，若只是他、副部長（張念群）和政府有這個夢想，但執行方面卻不一致，那麼相關政策一定無法成功執行。

他直言，我們須在官員之間建立共鳴和分享願景，並獲非政府組織和其他部門的支持，共同創造這樣的機制。

他在活動上致詞時，一度因情緒感觸良多而當場落下男兒淚。雖然他有好幾次嘗試調整情緒後繼續致詞，但提到特殊學生的需求時，緩和的情緒又再湧上心頭，眼眶再次泛紅。

馬智禮說，教育部推行的各項政策包括落實特殊學生零拒收、確保大學、社區和技職學校的校園內建設足夠的無障礙設施，以保障特殊孩子都能擁有一個更明亮美好的未來。

*****要求財案發展特殊教育

他表示，該部已要求政府在2020年財政預算案和《第12大馬計劃》下，發展特殊教育計劃，包括在全國各大學設立無障礙設施，確保殘疾學生不被拒於本地大學外。該部目前須考量的是，包括特殊學校師資和設施不足等問題。

“我的夢想是希望特殊學生不會覺得自己是不幸或被邊緣化的一群，並要把他們融為為我們的一部分。”

“我希望社會能感受到他們是上天賜給我們，並讓我們能認識內在人性化的心靈。這令我也不自覺地感性落淚。”

馬智禮補充，我國預計有1%或30萬名大馬人有特殊教育的需求。

出席者包括教育部副部長張念群及副教育總監（學校運作）拿督阿末拉菲。