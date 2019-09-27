楊巧雙：樂齡兒童障者問題 商設專屬機構處理

（吉隆坡27日訊）婦女、家庭發展部副部長楊巧雙說，社會福利局負擔太重，該部正與公共服務局進行討論，設立專屬機構處理樂齡人士、兒童、殘障人士的問題。

她在出席女性賦權英語學習營後披露，目前優先處理設立兒童機構事宜，預計二至五年便可獲落實。

她說，當局已委任兒童委員會主席，接下來是設立兒童機構，畢竟兒童有約900萬人口，需處理的事物非常多。因此，部門將優先處理兒童保護官短缺問題，在全國約有200名兒童保護官，按比例應需要1500名。所以，此問題刻不容緩，因為每天都在發生兒童死亡的事件。

針對律師公會籲請政府修訂殘障人士法令一事，楊巧雙聲稱，最近舉行的工作坊已對逐條法令條文研究和檢討，該部同意成立特工隊研究需修訂的條文。

她說，當局即將提呈性騷擾法案，正在研究性別平等、殘障人士修正案和樂齡人士法令。

另一方面，上述女性賦權英語學習營是美國100名英語教學助理（ETA）的活動之一。這些美國畢業生今年1月來馬，逗留在大馬10個月，在鄉區教導學生學習英語，今日齊聚一堂。

美國駐馬大使雷荷花說，在大馬舉行的ETA是全球第三大規糢，由美國和教育部資助，教學助理被安排在9個州屬中學，展開為期10個月的教學計劃。教學助理並非取代學校的教師，而是扮演啓發學生學習英語，令超過1000名大馬偏遠地區的學生受惠。

她表示，英語是學習各種知識的工具，不僅是通過考試，通過對話和溝通也能更好地學習英語。

楊巧雙則鼓勵學習營的參與女學生不要以為學習英語就可背叛國語，掌握英語才能接觸世界的各種知識，而且須經常練習，不能在活動結束後便拋諸腦後。

“掌握一種語文是須通過不斷練習，大多數參與的學生來自鄉區，即使回到家鄉，也必須切記要練習。”