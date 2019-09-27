旅游部：無人取消行程 煙霾沒阻中國客旅馬

（吉隆坡27日訊）旅游、藝術及文化部副部長巴迪亞說，中國游客因煙霾而取消來馬的消息不是事實。

他在出席世界旅游日慶祝活動及與馬來西亞統計局合作推出旅游衛星賬戶（TSA，Tourism Satellite Account）和國內旅游調查（DTS）的推介禮後，針對有報道指中國游客取消來馬一事，如是回應。

他已和馬來西亞旅游同業協會（MATTA）及馬來西亞入境旅游協會（MITA）等旅游協會獲取資料，證實並無任何因煙霾問題而取消行程。

最多人游雪吉砂沙彭

他補充，煙霾問題只是暫時性的情況。若說中國（游客）因煙霾而取消（行程），是不合理的。

“一般上，9月和10月的旅游業增長較緩慢。”

另一方面，巴迪亞致詞時指出，國內旅游人次從2017年的7050萬人次，增至2018年的7820萬人次，國內游客總支出達604億令吉。

據2018年國內旅游調查的數據顯示，國內5個州屬，即雪蘭莪、吉隆坡、砂拉越、沙巴及彭亨的國內旅游收入占全國國內旅游收入的50.2%。其中，雪蘭莪的國內旅游業為我國帶來132億令吉收入，其次是吉隆坡的102億令吉、砂拉越的81億令吉、沙巴的75億令吉和彭亨的74億令吉。

此外，馬來西亞統計局總監拿督斯里莫哈末烏茲爾提及，2018年共有350萬人在旅游領域就業，相比2017年的330萬人，增加了約6%，為馬來西亞的就業市場貢獻23.5%。

出席推介禮者包括旅游、藝術及文化部秘書長拿督依桑依薩 、副秘書長（旅游）拿督哈斯麗娜及大馬旅游局總監拿督慕沙。

財案著重2020旅游年活動

巴迪亞說，即將提呈的2020年財政預算案中，該部將註重2020旅游年的活動，及旅游業的宣傳和基礎設施建設。

他提到，在2020至2030年的國家旅游政策中，該部將更為註重於文化及生態旅游的發展。

他聲稱，我國擁有許多大自然環境和多元文化，因此我國應展現這方面的特質。在國家旅游政策中，該部已確認了4個旅游投資衛星區，包括布城-雪邦、森美蘭州波得申、沙巴鬥亞蘭-古打毛律及浮羅交怡。