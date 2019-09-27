【消拯員阿迪喪命案】驗屍庭：非單純意外 阿迪遭2至3人打死









（沙亞南27日）殉職消拯員莫哈末阿迪的死並非單純意外事件，而是由二至三名不明人士構成的刑事案。

沙亞南法庭驗屍官羅菲雅今日在針對阿迪死因展開的驗屍庭審理中同時裁定，警方和鎮暴部隊沒有在第一時間控制暴亂場面，是造成阿迪死亡的因素之一。

羅菲雅在最終裁決中表示，驗屍庭接受本案第29名證人，英國法醫病理學專家沙隆阿都瓦希教授的見解，即阿迪在案發現場被人踩踏和暴打至身受重傷，且被蓄意拖出消拯局緊急醫療及拯救服務客貨車外。

法醫指踩踏暴打致命

“從阿迪胸部的鈍性創傷看來，那不像是自己弄傷的傷口，而是由兩人以上的不明人士所造成的傷勢，顯示案件由刑事行徑構成。”

“驗屍庭接受沙隆的論述，即阿迪蒙受的創傷，是來自於暴民猛踢身在緊急醫療及拯救服務客貨車門（EMRS）的阿迪，令阿迪的胸口受傷，並導致阿迪被夾在車內動彈不得。”

她說，證人告知阿迪接下來被人拉開，暴民再猛踢客貨車門，造成阿迪的手部有被拖拉受傷的痕跡，驗屍庭因此推翻本案第24名證人，吉隆坡中央醫院法醫專家阿末哈菲佔的供詞。

此外，她說，根據現場目擊者的供詞，確實有約二三十人聚集在一處，而且也發生毆打人的事件。

她說，證據顯示阿迪涉入之前，現場已發生了好幾宗縱火事件，暴徒不要消拯員滅火，並恐嚇消拯員，不過，現場有警方駐守，消拯員最終也撲滅了火勢。

她表示，雖然現場有兩支鎮暴部隊和水砲車，執法單位也擁有過百人和7輛各類型交通工具，但基於沒有接獲行動指示，所以只能拿著武器在旁駐守。

交警方總檢署展開調查提控

驗屍庭針對這項具刑事因素的裁決，交由警方和總檢察署展開接下來的調查及提控程序。

被傳召出庭供證的醫療專家，尚有梳邦再也醫療中心（SJMC）胸腔專科醫生S阿南。

在驗屍庭審訊中，法登哈尼副檢察司為引證官（pegawai pengendali），代表阿迪家屬的律師為莎茲琳、莫哈末卡瑪魯查曼、阿末道菲、耶也奧斯曼和占裡依布拉欣。阿迪的未婚妻努魯納吉哈和房地部長祖萊達都出席旁聽裁決過程。

代表房屋及地方政府部和消拯局的律師，為來自總檢察署的蘇扎娜高級聯邦律師和馬茲里法阿育。

莎茲琳此前也代表房地部和消拯局，但她較後因故宣布退出驗屍庭審訊，並再重新加入為家屬代表律師。

【新聞背景】

廟宇暴亂執勤受傷不治

24歲的梳邦再也消拯分局消拯員莫哈末阿迪於去年11月27日，在雪州首邦市施菲爾斯里馬哈馬廉百年興都廟的一場騷亂事件執勤時受重傷，隨後被送往國家心臟中心搶救不果，不幸在20天后的12月17日逝世。

基於阿迪死因存在著“被毆打”和“被消防車撞”的爭議，調查阿迪死因的驗屍庭隨後於今年2月11日開審，一共審訊41天，傳召了30名證人及提呈137項證物，以找出真正死因。