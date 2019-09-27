副揆：提升女性地位 性別框架近期推介

（布城27日訊）副首相兼婦女、家庭及社會發展部長拿督斯里旺阿茲莎說，該部將在近期內推介和建議所有部門和政府機構採用最近剛完成的性別主流化框架，從而提升女性的地位。

她今日為世界銀行集團推介的《突破障礙：為馬來西亞婦女爭取更多機會》報告主持推介後說，該框架下的“性別行動計劃”建議如何將性別觀點和性別目標納入所有規劃和預算，並強調了按性別分類的數據關鍵作用。

她說，該部與聯合國開發計劃署（UNDP）在今年3月完成評估我國提高婦女地位的《國家行動計劃》執行情況。他們制定一份報告和提出了性別主流化框架，婦女部目前正進行審核，並將在近斯內建議所有部門都採用。

她強調，有關框架令社會、家庭、政府部門和機構，男性和女性皆會受益。

男女經濟機會仍存差距

旺阿茲莎早前致詞時則表示，盡管婦女勞動力自2010年以來穩步增加，惟男女經濟機會之間仍存有巨大差距。

她說明，世界銀行估計，消除婦女參與經濟活動的障礙，可在短期內使人均收入增加23.7%。從長期而言，則可使人均收入增加26.2%，這也意味著每個大馬人每年平均收入增加約9400令吉。

她補充，大馬女性勞動力參與率為55.2%，在我國追求成為一個高收入先進國，女性人才的利用不足。

出席活動者包括世銀大馬、汶萊、菲律賓和泰國區董事瑪拉瓦立克；世界大馬區域總經理費拉斯；世界銀行高級經濟師（社會保護和工作）阿希姆和區域行動和大馬性別問題聯絡點官員陳美玲。