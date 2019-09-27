首相：提高大馬交易所吸金力 擬讓國油子公司上市







（紐約27日馬新社訊）首相敦馬哈迪醫生聲稱，政府正研究讓國油公司其中一家子公司上市，從而提高大馬股票市場的吸金力。

他是在紐約摩根大通總部與基金經理對話時，如是指出。首相此行是到紐約出席第74屆聯合國大會會議。

他說，國油勘探（Petronas Carigali）是其中一項選擇，其他子公司也有上市的潛力。

國油勘探是其中選擇

他表示，目前，脫售國油股份不能為政府帶來好處，因為政府需國油公司助一臂之力。我們同意把目光鎖定在子公司。我們可能會脫售子公司股份，因為這不會對國油帶來太大的影嚮。

詢及會否繼續鼓勵國庫控股脫售政府相關公司的股份時，馬哈迪直言，雖然對特定行業有管制，但我們一直相信政府不應涉足商業，我們對這事並不擅長。

他說，商業的事應由商人擔綱。這是我們的政策，我們已脫售許多國庫控股持有的公司。

他補充，那些盈利記錄良好的公司則不會輕易被脫售。

至於給予沙巴和砂拉越的石油開採稅，首相表明，政府意識到，若給兩州20%石油稅收益，則意味著國油將無法保持先前國際石油公司的地位。因此，促請他們重新考慮，因為這確實不可行。

“沙砂兩州都能體諒此事，目前中央政府與州政府正進行協商，設法找出解決方案。”

“他們也不希望毀了國油，但同時希望能獲更多收益，因此我們正尋求方案，研究如何在不影嚮國油的情況下，給予更多石油稅。”

談到2020年財政預算案，馬哈迪表示，政府會通過共享繁榮願景反映政府的目標。

他說，希望國家和城鎮之間、州與州之間、族群之間及貧富群體之間共享繁榮。即將公布的財政預算案，需展現出縮小發展鴻溝。

“這意味著我們肯定會給更發達的少一點，給較不發達的多一點。”

表明親商立場 歡迎外國投資者

馬哈迪再次表明大馬親商的立場，並籲請更多美國投資者前來大馬投資。

他與美國─東盟商業委員會及美國商會成員會面時說，整體來說，馬來西亞仍與過去一樣，是個友好商業的國家，歡迎外國直接投資，並鼓勵這些投資的基礎持續增加。

他表示，馬來西亞目前雖已非由國陣政府掌權，但友好商業的政策，卻是他首次擔任首相時的一項政策。

他強調，除了友好的商業環境，大馬政府也將非常重視私營企業投資者的聲音。

“大馬正努力吸引大量的外國投資，並鼓勵更多外國投資者效法。但不幸的是，每一個小小的謠言都會導致外國投資者撤離，並導致股市下跌。”

馬哈迪認為，大馬須振興國內的經濟低迷情況，並向投資者證明，我國有能力複蘇。

指國陣借了1萬億債務

他提到，有了大量的外國直接投資，我國將能更快複蘇。大馬政府已制定了所有必要的方式，並在妥善進行財務管理。

“我們以為我們可能會破產，但我們沒破產；我們仍然有錢，而且經濟仍以每年4.5%的速度增長。”

“希盟政府取得執政權後，意識到國陣政府對國家經濟造成的破壞，比想象中還嚴重。不僅在金融方面，他們借了超過1萬億令吉的債務，而且破壞了政府機制。”

馬哈迪強調，因政府領導人當中有很多人涉及貪污行為，因此，在新政府掌政後遭到撤換。

他聲稱，經濟形勢正在改善中，政府的各項債務有所減少，但這些債務仍是我們的負擔，影嚮了我們實現發展和建設基礎設施的能力。

他補充，大馬願意採用新的業務方式，然而這些新方式卻需大量資金提升各種設備，尤其是提高技術人員的知識，而我國目前顯然還沒足夠資金。

重視環境保護 森林覆蓋占55.3%

馬哈迪說，馬來西亞非常重視環境保護，並對能夠簽署有關保護野生動物、森林和環境的全球條約感到自豪。

他在聯合國會外活動《解決貧困的環境管理以達致可持續環境》上聲稱，我國堅守對環境的承諾，包括1992年里約地球峰會中承諾我國至少50%土地是森林覆蓋區。

他強調，大馬將多邊環境條約視為是平衡公式的關鍵部分，因為這些協定將保護地球，確保人類獲食物、衣服和住所的權利。

他表示，大馬在過去30年一直堅守對森林保護的承諾；如今，大馬約有55.3%或1830萬公頃的土地被森林覆蓋，超越了我國在1992年里約地球峰會許下的承諾。這也代表了我國在保護和管理森林、動植物的努力和承諾。

“雖然馬來西亞經濟增長和城市化進程取得迅速發展，但若我國不採取務實，漸進和可持續的發展政策，就不可能實現森林保護目標，及無法提高現有農業用地的生產力，以滿足不斷增長的需求。”

“盡管大馬為保護環境而作出各種努力，但我國仍面臨日益增長的社會經濟需求帶來的挑戰。馬來西亞人口的增加導致對食物、水源和其他基礎設施的需求增加，這對我們的資源和自然環境構成壓力。”

馬哈迪指出，政府也在2016年至2020年的第11大馬計劃中，撥出大量資源來落實各項行動，以應對氣候變化及加強環境巷保護工作。

這項計劃也得到了巴基斯坦、土耳其和聯合國經濟和社會事務部的支持。