對抗假新聞亂象 聯大20國簽協議

（紐約、倫敦27日訊）包括法國、英國、印度在內的20個國家昨天在聯合國簽署協議，承諾將阻止在網上散佈假新聞。

這項由無國界記者組織發起的協議，承諾促進“獨立報導、多元以及可信賴的網絡訊息”。法國外長勒德里安說：“全球數碼化的出現，正撼動資訊世界，帶來進步的同時，也帶來風險。”他表示，網上錯誤訊息傷害了民主機制中的信任，尤其是在選舉活動期間。

無國界記者組織在聲明中指，這項協議強調網絡提供者有責任促進多元化、值得信賴的內容，避免當前的“資訊亂象”。

推特上週在世界各地關閉數以千計傳播假訊息的賬號，包括一些賬號特意強化親沙地阿拉伯政治宣傳訊息。此外，也發現來自中國的假賬號，試圖在香港抗議人士之間製造分歧。

上月，臉書也撤銷了在埃及、沙地及阿聯酋的一些假賬號。

70國拿臉書假新聞治國

另外，英國牛津大學昨天公布一份報告，儘管臉書等社交媒體已致力遏阻在網上快速流傳與散播的假資訊，但臉書仍是最受歡迎的散播假資訊平台，而且過去兩年世界各地至少有70國政府利用社交媒體散播假訊息，藉此質疑政敵、隱匿反對觀點，以及干涉外交事務，情況比之前增加一倍以上。

牛津大學的網際網絡研究中心電腦宣傳研究計劃在年度報告中指，臉書因其規模龐大與全球觸及度甚廣，即使已積極打擊假資訊，但仍是最受歡迎的進行社交媒體操縱的網絡平台；在全球56個國家的臉書上，都能發現有組織的宣傳運動。

雖然大部分國家的假資訊運作都是集中在內政上，但是至少有7個國家：中國、印度、伊朗、巴基斯坦、俄羅斯、沙地與委內瑞拉，會積極向境外宣揚假訊息，試圖影響他國。