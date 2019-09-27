【港反修例示威】示威者拆鐵欄堵路 數百人圍館 林鄭困4小時





（香港27日訊）香港特首林鄭月娥週四晚在伊利沙伯體育館展開首次社區對話，其間逾千人在會場四周聚集，內外警員一度高度戒備，至對話會臨近結束，部分示威者即在路面掘磚，又以鐵欄雜物堵路及在會場前後門聚集，企圖阻止林鄭乘座駕離開，大批防暴警及速龍小隊一度現身，氣氛緊張。林鄭及多名官員被數百示威者圍困4小時，至週五凌晨1時半始離去。

為保障特首林鄭月娥首次社區對話順利舉行，警方周四早如臨大敵，不但拖走附近違例停泊車輛，逾百防暴警及“速龍小隊”警員，下午經伊利沙伯體育館皇后大道東後門進入，部分警員手持長槍，亦有防暴警帶同多箱彈藥、胡椒水筒及長盾牌等裝備，食環署人員亦搬走路面垃圾桶，伊館一帶的學校、商舖及寫字樓因擔心場面混亂，紛紛提早放學或關閉，逾四百名學生下午則在附近築起人鏈，並張貼單張及懸掛橫額表達訴求。

社區對話晚上7時開始之際，已有逾千人在伊館對開多個出入口聚集包圍，並佔據愛群道馬路高呼口號，部分人不斷辱罵警方，並以雷射光照射伊館外牆，甚至拿出木凳，註明讓特首林鄭月娥安坐與她對話，一批警員在正門駐守及設置鐵馬防範衝擊，一直沒有理會眾人指罵，其間一度懷疑發生碰撞，幸未釀成衝突。

及至晚上9時許，社區對話將近結束之際，館外示威者集中包圍正門旁邊停車場及皇后大道東後門，並堆放雜物，不久有人開始掘磚，分散擺放馬路，多人則在皇后大道東破壞巴士站，以路牌及鐵欄佔據馬路，又連同其他雜物搬至黃泥湧道，準備阻止特首乘車離開。防暴警兵分多路，一批在正門出入口手持警棍及圓盾戒備，另一批則在停車場出入口一字排開，“速龍小隊”警員則在皇后大道東戒備，防暴警持長槍及舉起藍旗，警告聚集者返回行人路及盡快離開。

示威者聚集多時後，現場有消息稱林鄭等官員已經過秘道乘車離去，部分示威者聞言亦散去，但仍有約三百人繼續堅守現場，當中有人不停指罵警員“打發時間”，其間陸續有示威者離去，臨走前高叫：“十‧一維園見”，但仍有數十人不肯離去。據悉，林鄭月娥和多名官員，基於自身和示威者安全考慮，未讓警方強行清場，只好留守伊館，直至週五凌晨1時半才離開。警方指示威者佔據附近馬路，又以雜物堵塞伊館的出口，不但嚴重阻塞交通，也令參加伊館活動的市民無法離開。

此外，趁佔領行動五週年，民陣今晚7至9時在金鐘添馬公園舉辦“9‧28反抗威權迎接黎明”集會獲警方發不反對通知書。

民陣召集人岑子傑表示，警方批准今次集會是一個好的開始，顯示重新尊重市民示威權利，如果當晚集會安全和平進行，將有利“十.一”遊行申請獲批。