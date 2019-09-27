下屆大選前必退位 敦馬：3年內把國家拉回正軌

（吉隆坡26日訊）首相敦馬哈迪一再重申，自己將在下屆大選前卸下首相職務，因此必須在最多的3年時間內，將大馬的經濟和行政機制帶回正軌。

馬哈迪今日在紐約出席與對外關係委員會（CFR）成員的會面會時指出，希望聯盟政府從前朝的國陣政府手中接過一個爛攤子，因此自己第2次任相後，每天幾乎有18個小時是在處理各種國家事務。

“我保證我會在下次大選之前辭職，所以我最多只能有3年的是時間解決問題。”

馬哈迪認為，自己在2003年首次卸任首相職務時，已讓大馬實現經濟、政治和行政機制穩定的目標；但不幸的是，其繼承者卻沒有按照計劃帶領大馬繼續前進，迫使自己必須重新復出第2度任相。

馬哈迪坦言，自己不能確保接下來的繼任者會否扮演好帶領國家前進的角色，但最重要的是，大馬必須擁有完善的行政機制，確保一個誠實和有能力者帶領國家經濟走向正確的方向。

“目前還有很多不確定性，但我必須將大馬帶回正軌，確保正確的行政機制，以便我們能在2030年時實現先進國的目標。”

此外，馬哈迪也在會談中談及了多項關於穆斯林利益的課題，包括緬甸羅興亞難民以及新疆維吾爾族被指遭中國政府鎮壓和洗腦的事件。

馬哈迪指出，自己已多次致函緬甸領導人昂山舒吉，但皆沒有得到回應；因此，大馬也將與伊斯蘭合作組織（OIC）成員國繼續保持合作，確保當地穆斯林的利益。

馬哈迪透露，中國政府曾多次邀請大馬代表前往新疆進行查看，並且顯示出當地的穆斯林並沒有受到任何壓制。

“我不知道其他地方的情況是否也一樣，但中國政府說服我們他們並沒有對維吾爾族進行壓制。”

馬哈迪補充，一些極端的穆斯林分子試圖以恐怖行為爭取獨立，而中國政府為了確保國家的安寧，也勢必會採取強硬的方式對這些不正當的行為進行鎮壓。