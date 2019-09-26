洋垃圾廠夜做日休 環境局大年取締嘆無奈







（雙溪大年訊26日）環境局出動64名執法員一連4天在雙溪大年展開突擊檢查，檢查74間工廠，並發出77張罰單給67間違例工廠的業者。執法員也發現有塑料循環廠在夜間操作，但隔天上門調查時，業者已關掉引擎，廠內也沒人上班，讓執法員無計可施。

環境局是從檳城、玻璃市及霹靂3州調來執法員，從23日起一連4天展開這項行動。

67工廠共接77罰單

吉州環境局主任東姑卡爾高莎今日與掌管環境事務的吉州行政議員黃思敏聯合召開記者會。

她說，或許有些業者這次逃過一劫，但他們並非每次都如此幸運，當局會聯同各政府單位繼續展開行動。

她說，64名執法員共分為12個小組，分別在峇甲亞蘭、麗雅花園、峨崙，以及武吉士南茂中小型工業區展開行動，也有小組在夜間巡邏收集資料。

“執法員發現有工廠在夜間才操作，但基於安全考量，沒有當場採取行動，隔天上門調查時，業者非常狡猾，關掉所有引擎，加上廠內沒人上班，讓執法員無計可施。”

她說，這次行動是由環境局進行，並沒有邀請其他執法機構如警方。

她說，共有74間工廠被檢查，當中32間是塑料廠，多數為塑料再循環廠，15間是非法操作，有些非法操作的工廠之前已遭市議會查封。

“我們會把資料傳達給市議會，讓他們採取進一步的行動。”

她說，該局開出77張罰單給違例工廠的業者，同時也查封27間工廠的機械，另有3間工廠遭開檔調查。執法員也抽取3個污水及35個垃圾樣本化驗。

若污染環境有牌無牌都對付

吉州行政議員黃思敏強調，無論擁有執照與否，只要被發現造成環境污染，業者將受到環境局的對付。

他說，州政府肯定會與民同在，絕對不會包庇任何違反規則的業者。

他說，州政府曾於4月5日宣布不再發出新執照給洋垃圾再循環業者，但有6名業者早在該宣布之前就已向地方政府申請。

“當局會在多方考慮後才決定是否要批准這些申請，畢竟業者已做了龐大的投資。”

他強調，申請者需要符合環境局與各政府機構的條規，若無法符合，申請會被拒絕，因此希望人民不要擔心，他會與民站在一起。