鼓勵註冊 托兒所電費扣20%

（布城26日訊）為鼓勵托兒所向福利局註冊，西馬半島的托兒所將於11月起至明年12月31日享有20%的電費折扣。

婦女及家庭發展部副部長楊巧雙於今日在部門召開的記者會上作出這項宣佈時說，只有向福利局登記及商用電費的托兒所才享有這項優惠，不包括那些位於住宅區，繳納住家電費的托兒所。

她說，由於全國約4萬間托兒所中，向福利局登記的只有4744間或11.9%，而半島的註冊托兒所則有3398間，

她指出，若全國的4萬間托兒所都向福利局註冊，國家能源一年內需要提供的電費折扣將多達1000萬令吉。

楊巧雙說，她希望電費折扣的措施有助於減輕業者負擔。

她說，這項措施預料會增加多10%或374間註冊托兒所，讓福利局能夠強化對托兒所的監督，以保護0至4歲兒童的安全。

“托兒所業者目前普遍面對1人照顧3名兒童的規定、水電費、租金以及最低薪資的壓力，若能減少電費，將有助於托兒所的生存。”

她透露，政府也正與砂拉越能源公司及沙巴電力公司商討，以便能為東馬的托兒所提供同樣的優惠。

另一方面，出席記者會的能源科藝環境部長楊美盈說，為了能夠於短期內吸引更多托兒所註冊，因此提供一年的電費折扣優惠。

她指出，電費的折扣是來自馬來西亞半島獎掖式管理機制的（IBR）節省而來，期滿後會否繼續提供補貼，屆時會再探討。