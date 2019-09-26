大馬非外國人置業首選地 孫興存：人數增是錯誤觀念

（八打靈再也26日訊）馬來西亞房地產發展商會（REHDA）總會長拿督孫興存說，雖然發展商過去10年都有在海外推銷房地產，然而馬來西亞並不是海外買家置業的首選地點，媒體指一些“國家”來馬置業人數增加的報導只是錯誤觀念。

他說，這是因為外國買家只能購買100萬令吉以上，即不是大部份本地人可以負擔的產業，而且“第二家園計劃”也沒有強制外國人購買房屋。

“商人不會興建沒有人要購買的房地產，到外國推銷豪宅的只是個別發展商的促銷活動，因媒體的報導才引起關注。”

他於今日在“2019年上半年房地產業與市場展望調查報告”記者會上，房地產發展商會向全國144名發展商會員進行的調查顯示，會員於2019年上半年共推出1萬574間房屋，賣出6157間，其中僅3%的買主是外國人。

孫興存透露，發展商在“2019年擁屋計劃”（HOC）下，截至9月13日共賣出1萬9784間房地產，銷售總額為146億5000萬令吉。

他說，這個數據涵蓋西馬，售價從30萬至250萬令吉的房地產，雪蘭莪成交8259套房地產排第一，其次是吉隆坡（4775套）、柔佛（2026套）、檳城（1401套） 、馬六甲（1394套）、森美蘭（991套）、霹靂（516套）、吉打／玻璃市（361套）、彭亨（48套）、登嘉樓（9套）及吉蘭丹（4套）。

3因素致房產滯銷

數據顯示，今年上半年滯銷的房地產共5875間，比2018年下半年的5054間增加11%，100萬令吉以下的房產滯銷數目佔75%，100萬令吉以上的滯銷房產則佔25%。

孫興存指出，三大因素造成房產滯銷，即：銀拒絕貸款申請、土著單位未釋出、對房地產的需求低迷。

他說，房產滯銷的主要原因是銀行拒絕房貸申請，因為申請者收入不符合條件、或銀行只願批准較低貸款額，以及受到信貸紀錄如CTOS及CCRIS的影響。

不過，他說，對未來一年的經濟、商業與產業發展前景，發展商依然維持中和看法。

“雖然面對不穩定的外圍因素，發展商於今年下半年仍推出1萬8373套住宅房屋、921套混合發展項目單位及153個商業單位。”

他說，在這些發展項目下，54家發展商於首6個月的銷售額表現達50%或以下。

“至於最低房價，在吉蘭丹巴西馬的房產項目介於10萬至25萬令吉；雪蘭莪州沙亞南的新房產項目價格介於70萬至100萬令吉，則是全國售價最高的新房產。”

出席記者會的包括房地產發展商會署理主席拿督許捷任、副主席拿督童銀坤、總秘書程文林、財長拿督慕茲達沙莫哈末和各州分會主席。

未來或靠網紅催谷買氣

孫興存指出，根據房地產商會回饋，印刷媒體如今已經沒有人看，人人都在網上獲取資訊及看新聞，因此他們未來將在網絡市場，包括產業網頁裡推銷房地產項目，也會靠網絡影響者（ influencer，即網紅）來催谷買氣。

他說，若有記者的社交媒體有數百千的追隨者，或是經營自己成為一名影響者，也可以向發展商自薦成為代言人，協助催谷買氣。

他坦言，根據受訪的發展商，他們指房地產市場沒有好轉，令今年上半年的營運成本，比2018年下半年增加9%，多達28%的發展商自認深受影響，受到中等影響的發展商也有44%。

孫興存，基於市場不景氣，發展商都在行政與建造新產業上落實改變，如凍結聘請新人、減少福利甚至裁員。

“此外，發展商也延後或重新檢討推介新計劃、縮減房地產規模、或延遲竣工。”

他說，展商的現金流受營運成本、工資與地價高居不下所影響，今年上半年都更積極在網絡、社交媒體、房產網頁上促銷，如聘請影響者做代言人催谷買氣，協助有意購屋者支付10%頭期錢，只因為現在已經沒有人在看印刷媒體了。