魏家祥：征丹絨比艾 馬華10月初決定人選

（吉隆坡26日訊）馬華總會長拿督斯里魏家祥指出，國陣成員黨將會在10月初召開的國陣最高理事會會議上，協商和決定代表國陣出征丹絨比艾國席補選的候選人。

他今日在馬華中委會會議後召開記者會說，國陣將在達成共識的原則下做出決定，並會全力支持及確保國陣候選人勝出，增加國陣議席。

詢及馬華是否會爭取上陣丹絨比艾國席補選，魏家祥反問：“什麼令你覺得我們不上陣？”

他說，他已經和國陣主席會面商討丹絨比艾國席補選事宜，不過一切將等到選舉委員會於10月1日宣布投票事項後，才能和國陣成員黨協商候選人。

他指出，這不是國陣首次面對補選，而在任何補選當中，只要有人願意出徵，都是司空見慣的事。

他對於補選中出現敵對派散播各方的消息，絲毫不覺得奇怪；不過，他表示，馬華知道自己要做什麼。

張盛聞任總秘書

另一方面，馬華總會長拿督斯里魏家祥宣佈，馬華前總團長拿督張盛聞成為新任馬華總秘書。

他今日在馬華中委會會議後召開記者會說，張盛聞將協助馬華署理總會長拿督馬漢順處理黨務。

曾任馬青總團長、雪州州團長及班登區團團長的張盛聞，其黨員籍是在班登區會。在509大選前，張盛聞曾出任教育部副部長職。

不過，他在過去的黨選後並沒有受委任何黨職。