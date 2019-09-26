【哥倫比亞大學世界領袖論壇】敦馬：讓土著獲更多機會 扶持政策是必須的

（紐約26日訊）首相敦馬哈迪認為，扶持土著的政策是必須的，以便土著在各個領域獲得更多機會。

他也重申，扶持政策是必須的，因為若無任何相關措施，貧富差距將會持續擴大，並導致種族間和貧富社會間的緊張關係。

避免貧富差距續擴大

他出席哥倫比亞大學世界領袖論壇，針對學生提出扶持土著政策無效的疑問時，表示扶持土著政策無效是不正確的，並指出很多馬來人因為相關的政策而獲得協助和成功。

“以前有許多獎學金只派發予成績最好的學生，但我們決定給予第2位、第3位……事實也證明許多人都能表現。”

“我們給（機會予）可能不是最好的人，但至少他們能做到一些事情（able to do things）。”

他舉例，由於馬來人被給予機會，醫學界的種族不平衡的情況才能獲得糾正，而馬來人在醫學界的數量也從原本的2%，被改善至如今的40%。

他表示，政府也試圖在其他專業領域中做出類似的矯正，雖說結果不太理想，但至少已作出一些矯正。

“就如同現在有一些馬來人在商業領域有出色的表現。”

他也指出，如今政府正試圖解決那些會將合約及相關機會賣給其他人的習慣。

“我們要確定獲得合約者，將會履行合約，否則將收回那些合約。”

“我們不會允許他們出售合約、執照等，以避免一些人以錯誤的方式獲取利益。我們想要確保一旦他們獲得合約、執照，他們會善用那些合約或執照。”

不爭辯南中國海主權 馬願與中維持友好

首相敦馬哈迪形容中國是一個很強大的國家，因此馬來西亞並不想與中國開戰，他也不打算與中國爭辯南中國海的主權課題。

他在出席哥倫比亞大學的世界領袖論壇時指出，馬來西亞一直都嘗試著與中國維持友好的關系，馬來西亞也不會有意無意“惹惱”中國。

他表示，在南中國海的主權爭議上，中國一直都主張南中國海是屬於他們的，並表示這是中國的主張。“只要船只可經過（那片海域），都沒問題。”

他也打趣的說，“我們（馬來西亞）也可以宣稱澳洲是屬於我們的，但澳洲並不會理會，因為這事情不可能發生。”

因此，他希望在不與中國爭辯相關課題的情況下，獲取相對而言最好的利益。“南中國海和馬六甲海峽對東西方貿易而言十分重要，若選擇關掉（這片海域），中國自己也會受苦。”

反猶太人言論惹不滿 敦馬：我有言論自由

馬哈迪之前因發表反猶太人言論，而引起猶太組織不滿，他在出席哥倫比亞大學的世界領袖論壇時，也以言論自由來捍衛本身的言論。

盡管在對話中遭出席者“嗆聲”，但馬哈迪卻表示，他有發表言論的自由。

“我在行使言論自由的權利，正常有人發表有關我和大馬的事情時，為何我不能夠發表反猶太人的言論？我並未做出抗議或示威。”

單邊主義帶來負面影響 大馬傾向多邊主義

首相敦馬哈迪說，多邊主義的最大威脅是當強國家選擇以自己的方式做事時採用的單邊主義。在這種情況，有關國家是不會考慮到其它國家的感受。

“但是由於他們強大，他們自己決定和自己行動。為了他們本身的利益，採取任何行動，沒有理會對他人的影響。”

敦馬昨晚出席哥倫比亞大學世界領袖論壇時，這麼表示。

關於馬來西亞的多邊主義如何成功，敦馬強調說，大馬一直相信通過談判、協商或法律來解決問題。

“如果我們支持單邊主義，我們將通過對抗和可能發動戰爭來解決問題。但是，我們不曾這麼做，我們與鄰國協商。”

他說，各族之間的權力共享也造就了馬來西亞的多邊主義。

首相也觀察到現今世界之間的聯系越來越緊密，一個國家的行動可以影響另一國家。

“因此，多邊主義是目前無法避免的事。大馬在很早以前已是個貿易國，認為更大的世界將成為更大的市場。現在，我們擁有全世界作為市場。”

“由於全世界已成為市場，很重要的是所有國家需要維持和平與穩定，以及可以成為我們的貿易夥伴。”

馬哈迪也強調，任何嘗試要禁止貿易或執行限制的舉動，將會帶來負面影響。

他表示，如果執行限制，這意味不只被限制的國家因為無法進行貿易而受到影響，其他國家也會遭殃，因為他們無法跟涉及的國家進行貿易。

首相認為，這種情況並不會為世界帶來和平或制造財富。

“因此，我們比較傾向多邊主義，但是肯定需要一個特定條規以管制我們的任何行動，但是這條規不能夠限制貿易而是促進更多貿易。”