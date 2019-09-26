協和89年畢業生歡送 羅月清淚灑榮休禮















（檳城26日訊）檳城協和小學1989年畢業生驚喜現身羅月清校長的榮休典禮，讓她初入教育界的記憶點滴湧上心頭。1989年畢業生，是羅月清執教鞭的第一批學生，讓羅月清禁不住熱淚盈眶。

羅月清感謝協和四大機構特別精心策劃和準備的退休典禮，也感謝從海內外各州撥冗出席典禮的嘉賓，包括從美國 、新加坡及國內各州返校的第一批協和學生，讓典禮充滿光彩。

她說，在教育界的36年恍如昨日，期間遇到的困難和煩惱也時而浮現，但在老師們的齊心努力下，所有難關最終都能迎刃而解。

教職員佈置月清村

她說，協和小學創校至今91年，獲得各界人士的幫助，為學生提供完善的軟硬體設備外，也獲得全國高表現學校、卓越模範學校、愛心學校及高思維學校的榮譽，並連續9年獲得教育部通訊資訊與工藝部頒發“精明學校5星獎 ”，讓她感到光榮。

她感謝教職員為籌備她的榮休禮，耗時幾個月佈置“月清村”，讓她十分驚喜，也感謝她任職期間各單位的配合與認同，讓協和不斷突破，達到更高的教育素質。

王錦發感激為校出謀獻策

董事會副主席丹斯里王錦發說，羅月清春風化雨30餘載，今年屆齡退休，特此衷心向她表示真誠敬意和美好祝福。

羅月清自2007年掌校期間積極與董事會提升教學或學校建設，並以教師職業為榮，為學校發展出謀獻策，帶領協和小學邁向輝煌之成就。

家教協會主席呂稙平說，羅月清常鼓勵家長積極參與校內活動，而該會也不負眾望，每年舉辦近200項校內活動，同時也秉持校長“愛滿天下”的教育理念，用耐心和關懷成為學生的後盾，讓他們勇於追尋和塑造屬於自己的輝煌未來。

羅月清萬元獎勵學術優異生

羅月清也主持“羅月清校長模範生獎勵金”推介禮，撥出共5萬188令吉，包括她個人捐出1萬令吉以獎勵學術優異生 。

儀式後，羅月清在丈夫方錫希的陪伴，及一年級合唱團團員的歌聲下乘上家用車，環繞校園三圈後才駛離學校，盡顯不捨之情。

出席者尚有東北縣教育廳廳長代表哈佳阿茲扎、校友會主席邱甲煌、董事會副主席陳國才及行政副校長陳紀萍等。