每5年更新產業年值 門牌稅遲早漲





（檳城26日訊）檳島市政廳重新評估產業年值造成門牌稅調漲，引起許多民眾反彈。對此檳島市長拿督尤端祥再次解釋，產業年值是依據產業月租為標準，該廳是從大馬房地評估及服務局（JPPH）、內陸稅收局和郵寄發給業主的產業填報表格（Borang Penyata Maklumat）等資料，取得產業月租。

他今日出席檳島市政廳例常會議後對記者說，1976年地方法令137（3）條文闡明，檳島市政廳須每5年更新產業年值。過去15年因一些原因而一直展延至今。

“市廳是在7月19日獲得檳州行政議會批准以更新產業年值。隨後於9月12日發出通知信予業主。”

他了解此事會對人民造成衝擊，他以本身一間雙層房屋為例子說，此產業的門牌稅調漲78%，從現有約300令吉調漲至約600令吉。

為減輕人民負擔，當局也調低了2020年的門牌稅率。在17種類別的產業的門牌稅率，除社團產業保持，其它16種都調低了。

尤端祥也以坐落於雙溪賴一中廉價組屋為例子，此產業在2005年的每月租金為429令吉，所以產業年值是429令吉乘1年12個月，總額為5150令吉；但在15年後（2020年）租金已調整至678令吉，產業年值為8140令吉。

在產業年值增加但調低門牌稅率後，業主需繳付的門牌稅為544令吉20仙，比原有362令吉70仙多。

近日辦大型講解會

他說，在10月14日前民眾都可對自身產業年值提出上訴。

尤端詳指出，為了讓民眾了解相關情況，當局將在近日派員到大型廣場辦講解會，地點和時間會通過官網公布。

出席者包括該局基本建設與交通發展常務委員會交替主席諾扎麗娜、執法及公共教育小組交替主席阿末阿里扎等人。

衛局下放權力

檳市廳可查封不達標食肆

衛生局下放權力，檳島市政廳官員將從今年11月1日起，擁有查封衛生不達標的食肆長達14天。

檳島市政廳公共衛生及執照常務委員會交替主席王宇航指出，在獲得衛生局認可下，該局官員可根據1991年檳島市政廳食物處理條例加強執法。

他說，當局執法員將可能依據州衛生指南行事，一旦發現有老鼠、蟑螂、昆蟲屎和蹤跡、帶菌者、食物及衛生分數51分以下的食肆，均可下令關閉最少3天和最多14天。

王宇航強調，這措施並非要加重食肆業者負擔，而是為了廣大民眾的衛生利益出發，希望業者加強及確保環境衛生及食客的飲食安全。

下月15起 亞太區城市論壇

第七屆亞太區城市論壇（APUF7）將於10月15日至17日，在檳城國際會展中心展開。市長尤端祥指出，屆時將迎來7000人，包括各地官員、政府代表和參與者，希望檳島市政廳官員做好準備。

另外，檳島市政廳基本設施及交通常務委員會交替主席陳成吉指出，市政已批准Syarikat Anywheel公司，為該論壇提供電動滑板車服務。該公司從10月1日至2020年3月31日，為論壇出席者提供150至200輛電動滑板車。上述公司須承擔所有費用和損失。