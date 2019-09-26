圖暗殺政要 策劃恐襲 警捕16 IS







（吉隆坡26日訊）警方於9月14至25日在砂拉越美里、檳城、彭亨、吉隆坡和柔佛逮捕12名涉及恐怖活動的本地和外籍男女，調查發現其中一名本地男子夥同11名來馬兩三年的印尼男女“哈里發國”（IS）份子，在沙巴秘密成軍並在網上招兵買馬，計劃在人員充足後在印尼和本地發動恐襲及暗殺政治人物和非穆斯林。

與此同時，警方也自7月開始在全馬各州逮捕其他涉及恐怖活動的4名本地和外籍男女，連續行動至9月杪一共逮捕16名嫌犯。

策劃暗殺政治人物

全國政治部反恐組主任拿督阿育漢說，1名本地男子、10名印尼男子和1名印尼女子（年齡介於22至36歲）因涉及恐怖活動，結果在本月內遭警方連續擊破，一網成擒，並且扣押他們的手機。

他說，警方也揭發這批男女在本地建立IS小組，策劃暗殺一名政治人物和不尊重伊斯蘭的非穆斯林，他們也在社交媒體招攬新血和發布負面的留言訊息傳播極端思想。不過，警方搗破該IS小組時，未起獲任何殺傷性武器。

阿育漢說，警方也發現這些被捕的恐怖分子，分別已逗留本地2至3年，都是做散工的。

另一方面，他披露，警方協助菲律賓警方追查一宗於今年5月一家5口經沙巴轉往菲律賓南部發動教堂自殺式襲擊案件後，於7月10日在根地咬率先逮捕一名25歲印尼男子，後於9月6日在該地和丹南再逮捕2名本地男子（21和26歲）。

他說，他們是涉嫌協助一家5口前往菲南的中介，調查也發現其中印尼嫌犯於年初已宣誓效忠敘利亞IS首領。這3人皆計劃前往敘利亞參與聖戰，並曾金援菲南馬巫德恐怖組織展開教堂自殺式襲擊。

另外，阿育漢說，警方也於8月2日在雪州首邦市逮捕一名38歲的印度籍女清潔工人，揭發她金援印度錫克教正義組織（SFJ）恐怖組織，並為組織在本地招攬新成員。

該女子已於上個月15日遭遣返回印度。