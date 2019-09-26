【英脫歐亂局】 約翰遜挑戰在野工黨 不轟他下台 便不要阻礙脫歐





（倫敦26日訊）英國最高法院裁定國會休會不合法後，下議院昨天復會。約翰遜發言時重申，堅決帶領英國如期10月底脫歐，並揚言若在野黨對現屆政府沒有信心，歡迎他們提出不信任動議。他挑戰工黨，若不打算轟他下台，便站到一旁讓他的政府完成脫歐。

約翰遜縮短在美國紐約出席聯合國大會的行程，返回倫敦，在國會發表演說。他歡迎任何在野黨向他的政府提出不信任動議，表明可以安排於周四表決，然後提前大選。

歡迎提不信任動議

約翰遜說：“國會一是讓政府完成脫歐工作，否則便提出不信任表決。”若他輸掉不信任表決，他或另一位議員有兩週時間組織新政府，然後再接受信任表決。若再次落敗，那麼英國便需要進行大選。

首相府表示，如果在野黨派不提出不信任動議，會假定他們對政府及其脫歐策略有信心。分析認為，政府主動分配時間辯論不信任動議是史無前例的舉措，相信是希望藉此變相提前大選。民調顯示，約翰遜的支持率仍然領先，一旦舉行大選，有望奪得國會大多數優勢。

重申10月底脫歐

工黨黨魁科爾賓拒絕約翰遜的提議，指除非政府排除英國在10月31日無協議脫歐，否則不會支持提前大選，又要求約翰遜就要求國會休會辭職，認為他不適合擔任首相。

多個在野黨派議員則要求約翰遜就國會休會決定違法請辭，亦有工黨國會議員要求約翰遜向民眾道歉。

檢察總長考克斯時，批評今屆國會是“恥辱”，指反對首相的議員都是“懦夫”，他們逃避選舉，試圖阻止英國脫歐。