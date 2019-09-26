抗生素耐藥比癌症致命 衛生部長吁慎用

（布城26日訊）由於抗菌素耐藥性（antimicrobial resistance, AMR）若未受到良好的管制，死亡率可能會高於癌症，衛生部長拿督斯里祖基菲里促請醫務人員謹慎使用抗生素，以確保抗菌素耐藥性問題得以有效處理。

他說，根據奧尼爾（O'Neill）發表的《全球抗菌素耐藥回顧》，到2050年抗菌素耐藥每年會導致1000萬人死亡，甚於癌症，經濟損失料高達100兆美元。

他指出，唯有適當和安全的使用抗菌藥處方，同時在有明確臨床證明後才使用，方能救人，過度和濫用的話，一旦日後病患發生抗菌素耐藥性將帶來死亡。

他是今日在國家癌症中心為“全國抗菌素耐藥指南”研討會主持推介致詞時，如是指出。出席者還有副總監拿督羅海扎、醫藥實踐和發展組主任羅莎雅蒂、傳染病醫藥服務組主任瑪希蘭和國家癌症中心院長阿尼斯。

他說，研究顯示，涵蓋抗生素選擇、劑量和最佳抗生素治療期的抗菌素耐藥管理計劃（AMS）的的落實，可防範或延緩抗菌素耐藥性問題。

“衛生部已通過在政府醫院實行AMS計劃來改善抗生素的應用。”

他說，該部也在去年5月推出規定政府醫院和診所成立AMS團隊的政策，而私人醫院協會和如雙威醫藥中心也在去年舉辦了抗生素醒覺週運動。

衛長說，AMS計劃的抗菌藥的應用指南，將引導導醫生為各種感染選擇適當的初始治療，這樣才能提供標準和優質的治療。

“抗生素處方指南能減低死亡率和抗菌素耐藥性問題，指南也讓醫務人員更謹慎的用藥，因此，有必要向專業醫務人員推廣，作為參考和遵守。”

不過，衛長認為，只是指南並不足於管制抗生素的應用，應要有前瞻性的稽查，包括評估指南的遵守程度，並加以改善。

他說，副總監拿督李國忠將領導一支動員會來審查國家抗菌指南，以確保符合最新的醫學實踐和科學證明。