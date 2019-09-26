【港反修例示威】美兩院受理港人權法案 中斥粗暴干涉內政





（華盛頓、北京26日訊）美國國會參眾兩院的外交關係及外交事務委員會昨天分別表決通過《香港人權及民主法案》，將法案納入大會審議，為立法踏出重要一步。中國外交部批評該法案罔顧事實、顛倒黑白，公然為香港激進勢力和暴力分子張目，粗暴干涉中國內政，中方對此表示強烈憤慨和堅決反對。

參眾兩院委員會通過的版本，並不完全相同。委員會討論後，需時數周審議，暫沒有確實通過日期。有份提案的共和黨眾議員史密斯預計，《法案》將於下月中交由全院審議。史密斯強調，《法案》及時及重要。他提到，《法案》要求美國國務卿必須向國會證明香港的自治狀況，決定是否可繼續享受美國的特別待遇，而威脅香港自由的人士將受制裁等。

制裁侵犯人權者

史密斯在會上提出修正版本，獲在場議員口頭表決通過，要求美國總統在法案通過180天內，及未來至少每年點名制裁侵犯香港人權的人士，包括凍結其資產及撤銷美國簽證。

中國外交部發言人耿爽批評，美國參眾兩院外委會無視香港激進勢力和暴力分子的惡劣行徑，無視香港社會各界的民意訴求，無視國際關係基本準則，執意審議通過上述涉港法案，公然為香港激進勢力和暴力分子撐腰打氣，充分暴露美國會一些人搞亂香港、牽制中國發展的險惡用心。

促美停止推動審議

耿爽說，但近三個月來，香港圍繞修改《逃犯條例》出現的事態已完全變質。在外部勢力和反中亂港勢力鼓動下，香港激進勢力和暴力分子肆意破壞公共秩序、毀壞公共設施、暴力襲擊警察，到處大搞打砸燒，所作所為已遠遠超出正常遊行集會的範疇，挑戰了一國兩制的原則底線。

耿爽敦促美方認清形勢，立即停止推動審議涉港法案，立即停止插手香港事務、干涉中國內政。

國務院港澳辦批評，美國參眾兩院委員會通過法案，目的是為反中亂港勢力和少數暴徒打氣撐腰，為香港的亂局火上加油。將嚴重傷害中美關係，對美國也沒有任何好處。

外交部駐港公署指，美國一些議員以莫須有的所謂人權、民主等問題為幌子，肆意插手香港事務，公然為反中亂港勢力和激進暴力分子撐腰打氣，再次證明他們就是不折不扣的干預黑手；敦促那些美國議員立刻停止推動涉港議案的玩火把戲，否則必將引火焚身、玩火自焚。

助台鞏固邦交 美參院外委會通過《台北法案》

美國參議院外交委員會昨天也通過《台北法案》，支持台灣加強在國際的地位。

台灣近期先後與所羅門群島及基里巴斯斷交之後，美國多名國會議員表示關注，敦促國會盡快通過《台北法案》。外交委員會亞太小組主席加德納說，法案獲參議院兩黨同意，是希望加強在台灣的世界地位，向各國傳遞強烈訊息，若支持中國持續對台施壓，透過霸凌手段壓縮台灣的外交空間，採取有損台灣的行動，將會面臨後果。

加德納又說，《台北法案》是為美國提供另一種方式，與台灣站在一起。法案接下來會被送至參議院審議，之後還須眾議院通過才能被總統簽署生效。