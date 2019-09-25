取骨髓像抽血般簡單 鼓勵民眾捐贈助癌患重生













（新山25日訊）協助血癌患者重生，讓生命Take two！新山蘇丹後阿米娜醫院（中央醫院）今日慶祝“世界骨髓捐贈者日”，並提升民眾對乾細胞捐贈的認識，讓人們知道抽取骨髓就像抽血般簡單，並鼓勵人們成為捐贈者，助血癌患者擺脫病魔，重獲新生。

許多民眾對登記成為乾細胞捐贈者的程序存有誤解，以為得進入手術室，側躺讓醫務人員從脊椎抽取骨髓，過程得承受肉體痛苦，事實上抽取骨髓就像抽血一樣的簡單。

新山蘇丹後阿米娜醫院血液科專科醫生林斯敏說，捐贈者只要來到新山蘇丹後阿米娜醫院，讓醫務人員抽取10毫升的血液就行了。

他說：“醫務人員過後會將捐贈者的血液樣本，郵寄到雪州安邦醫院的干細胞移植中心，中心工作人員就會把捐贈者的資料輸入數據庫。”

“郵寄血液樣本的過程是非常安全的，因為樣本不用低溫保存，一般室溫即可。”

他今日在“世界骨髓捐贈者日”慶祝活動開幕禮後受訪時，發表談話。

活動開幕人是柔佛州衛生局局長沙拉胡丁，出席者包括新山蘇丹後阿米娜醫院副院長卡蒂嘉、血液科專科醫生阿茲佔、血庫代表旺努魯胡絲娜、柔佛三王子基金會首席執行員諾阿茲米等。

新山蘇丹後阿米娜醫院是國內第二所慶祝“世界骨髓捐贈者日”的政府醫院，並有153位民眾登記成為乾細胞捐獻者；首所慶祝“世界骨髓捐贈者日”的是安邦醫院。

大會也安排血液科專科醫生祖麗雅娜到來，向出席者講解幹細胞移植，並讓幹細胞捐贈者查哈里，以及受惠者查薇雅、查碧哈及阿芝瑪進行分享。

術後兩三週恢復正常

林斯敏表示，血癌患者一旦與捐贈者配對成功，院方會要求捐贈者接受系列的檢測，包括檢查捐贈者的血液、健康狀況，並告知過程中存在的風險，最後才進行移植手術；捐贈者的幹細胞在術後兩三個星期就會恢復正常。”

他說：“一般上有10至15%的捐贈者，在註射白血球生長激素後會出現發燒、骨頭酸痛等反應，數千人中只有一人會出席比較嚴重的副作用，如血壓低等。但是，這樣的機率非常低，而且多出現在身體不健康的捐贈者身上。”

他致詞時說，在血癌患者的直系家屬中，只有30%適合捐贈給病患，若是沒有血緣關係者，更是8000人至1萬人中，才能找到一名匹配者。

他說：“尋找外國捐獻者的費用介於5萬至10萬令吉，但是只要國內登記成為捐款者的人數越多，配對成功機率就會提高。”

華裔比他族易尋匹配者

沙拉胡丁致詞時說，新山蘇丹後阿米娜醫院是柔佛州治療與血液有關疾病的轉介中心，並提供自體幹細胞移植服務。

他說：“該院首個移植案件是在2016年9月。目前，有59名病患已在該院進行治療。”

“據我了解，新山蘇丹後阿米娜醫院血液科有意在明年擴大移植服務，目前在等待政府撥款。”

他表示，全世界有逾3500萬人登記成為乾細胞捐獻者，70%是高加索人種（caucasian），但是全球88%的人口不是高加索人種。

他說：“來自亞洲的干細胞捐獻者佔全球捐贈者的15%，大部分是華裔，因此一般上國內華裔比巫裔、印裔、土著較易尋得匹配者。”

他表示，我國干細胞捐贈者資料庫（MSCR）成立於2000年12月，至今登記成為乾細胞捐贈者有2萬8219人；使用他人幹細胞進行治療的案例有16宗。

國內首位工程師2捐幹細胞

43歲的工程師查哈里是國內唯一兩度捐獻幹細胞的人士，受惠者是他的大姐查薇雅和二姐查碧哈。

他表示，查碧哈是在2008年確診為血癌患者，並在2009接受干細胞移植手術；查薇雅則是在2010年確診為血癌患者並接受干細胞移植手術。

注射5天白血球激素

他說：“我們一共有7名兄弟姐妹，可是只有我和她們匹配，所以我不幫助她們，誰來幫助她們？”

他還記得當時被叫到安邦醫院接受一系列的檢測，並在確定進行手術後，先接受5天的白血球激素注射；術前兩天得進行管子植入手術。

他說：“激素每天注射一次，注射後沒有不良反應，只是覺得體力充沛。”

“移植過程為時6個小時，我在過程中是清醒的，而且可以飲水、簡單進食，身體沒有出現不適的反應。只是術後身體覺得虛弱，休息一陣便沒事。”

受惠者每2個月復診

受惠者阿芝瑪（46歲，退休人士）說，她在2018年1月因為一直發燒、退燒而求診，過後證實患上血癌，並發現淋巴和肝臟已腫脹。

她說：“我們共有6個兄弟姐妹，結果小妹與我匹配，由她捐獻幹細胞給我進行治療。我從確診到接受移植手術約5個月。”

“我術後康復狀況良好，生病時體重才45公斤，如今是75公斤。”

她目前每兩個月得到新山蘇丹後阿米娜醫院複診，確保身體機能一切正常。