印尼空污惡劣 首批留學生回國避霾

（雪邦25日訊）印尼霾害嚴重導致當地數千間學校關閉，飽受折騰的大馬印尼留學生首批共47人，今日從印尼北幹峇魯(Pekan baru）搭乘亞航回國，獲得教育部長馬智禮和外交部副部長拿督瑪祖基到機場迎接。

據觀察，這批回國的學生，大部分在抵達第二吉隆坡國際機場時依然戴口罩，有者還咳嗽，但他們的健康大致上無礙。

教育部長馬智禮指出，回國的學生就讀不同科系，主要在印尼廖內省（Riau）和占碑省(Jambi)的大學求學；第二批共31名學生將於下午6許從北幹峇魯回國。

“當地煙霾情況惡劣，空氣污染指數介於550點至700點非常危險水平，從9月23日至9月30日也進入戒備狀態(darurat)。我國共約300學生在印尼求學。”

他說，由於一些學生面對簽證問題，因此將會獲得雅加達大使館援助，但所有留學生會陸續疏散回國，直至接獲官方通知後才回印尼求學。

他披露，當地煙霾情況不穩定，空氣污染指數一時高一時低，難以捉摸。

瑪祖基指出，至目前為止未接獲大馬學生因煙霾而患病的報告，但在他們當中有些咳嗽。

他笑言，或許是學生們已經“習慣”煙霾情況了。

他感激印尼政府在疏散大馬學生方面全力配合，給予各種援助。

“由於有學生面對簽證問題，印尼政府在這方面也扮演重要角色，設法解決。”

大學被迫停課

回國的印尼留學生莫哈末西迪爾(25歲)指出，現在是新學期開課，基於菸霾情況，大學被迫停課，直至官方通知。

他說，當地煙霾情況不穩定，像昨日有下雨，煙霾情況好轉，但有時空氣污染指數又飆升。

“若我們外出的話，就會感受煙霾情況嚴重，幸好目前為止並沒有同學患上嚴重疾病。”