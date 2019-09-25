總警長告誡網民慎言 煽動者必對付

（吉隆坡25日訊）針對近日多宗發生的命案和警方滅匪案在網上引起熱議後，全國總警長丹斯里阿都哈密說，一些不負責任的網民單憑網絡流傳的一個視頻，在沒有根據下便發表煽動性言論，進而破壞社會安寧，因此警告民眾勿隨意在網上發表不實的言論，否則警方將毫不猶疑展開嚴厲對付行動。

阿都哈密今天中午臨時召開特別記者會希望透過媒體告誡民眾。他說，這些不負責任的網民，在沒有根據下便發表煽動性言論，製造宗教和種族緊張關係。若不及時遏止，將會嚴重危害國家的安全。

檳工廠命案傳召嫌犯錄供

他舉例，日前發生在檳城某工廠的命案無關種族和宗教課題，卻有人在網上散播惡意言論，但是他強調，這只是個案。

阿都哈密說，警方調查顯示，肇案者原始來自良好的家庭，卻因為受中東一些暴力影片影響，才會釀成悲劇。不過，警方已經掌握散播言論者的身份，並會傳召嫌犯錄供。

籲勿隨意指控警方 應出示證據助調查

針對本月14日3名印裔劫匪在雪州煤炭山遭警方殲滅事件，阿都哈密警告民眾勿再對警方發表不實指控，而是出示證據協助調查案件。

提到死者家屬指稱從警方口中得知失踪女子遭警方槍傷腿部的說法，阿都哈密說，有關警員已經報警否認此事。

另外，雪州總警長拿督諾阿佔今天在沙登警察總部記者會上說，針對有報導指事發前3名死者與1名女印裔失踪者莫卡蘭芭曾出沒在某公寓電梯的視頻一事，他已看過視頻，但是他不曉得視頻中的3男1女是否是被殲滅的嫌犯以及女失踪者。

他強調，警方會針對視頻展開調查，以確定視頻中是否是3名死者及女失踪者。

他說，警方上週發布照片急晤女子莫卡蘭芭，但是至今沒有消息，警方尚在尋找她的下落，因此呼籲知情者向警方提供線索。

較早前，遭警方殲滅的死者家屬控訴事發前還有一名女親友隨行，案發後卻下落不明，日前更出示4人同行的閉路電視畫面為證。

大馬人權委員會律師烏達亞古馬兼死者家屬代表律師向網媒《今日自由大馬》指出，槍擊案發前數小時，失踪的莫卡蘭巴（35歲）與占那達南（40歲）和2名男子，曾一同乘搭電梯離開公寓；這段視頻是於本月13日週五晚上10時33分，在甲洞The Henge公寓電梯內的閉路電視拍攝。

他指出，視頻顯示莫卡蘭巴是跟他們在一起，如今她在哪裡？

據知，失踪者莫卡蘭芭佔那達南帶著3名孩子於8月27日來馬探親，並居住在親戚家中。