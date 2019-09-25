好哥哥癱瘓 車禍全家陷困 弟妹升學夢碎







（大山腳25日訊）全家經濟支柱的修車員被撞倒癱瘓在床，家里頓時陷入經濟困境，弟妹升學夢隨之破碎。

大山腳瑤池金母慈善基金會將助養劉家為期一年，以助解決燃眉之急，冀社會善心人士捐助5萬令吉充做育銘的醫療及劉家生活費。

弟妹升學夢碎

現年27歲的劉育銘（來自雙溪大年峨占必叻斯里旺沙花園），原是一名修車技術員，也是家唯一的經濟支柱，下有3名弟妹。

他於8月6日清晨5時在峨侖大道10公里處發生車禍，被送到雙溪大年蘇丹阿都哈林中央醫院搶救。經搶救後保住了生命，不過因為腦部受到創傷，陷入昏迷狀態。當時醫生也無法確定他是否能清醒，或成為植物人。

傷腦部致癱瘓

在加護病房治療及觀察8天后，他雖未清醒，但情況穩定，因此轉去普通病房繼續休養。在母親及弟妹們無微不至照顧及陪伴下，他終於醒過來，但因傷及腦部導致癱瘓。

劉育銘的父親劉素發（49歲）是一名菜農，收入微薄又不穩定，母親嚴秀麗（48歲）則是一名家庭主婦，19歲的弟弟剛步入社會工作，當餐館服務員數月後，為了照顧劉育銘而辭工，17歲妹妹及13歲弟弟仍在求學，兩人的教育及生活開銷向來都由育銘一人負擔。

突如其來的意外導致劉家陷入困境，家人遂向大山腳瑤池金母慈善基金會尋求援助。

該基金會副總務謝寶珍說，該會將會領養育銘及劉家一年，因此發動籌募5萬令吉做為育銘及家人這一年來的醫藥及生活開銷，一年後將再跟進審查他們的情況而定。

她說，本月16日該會第二次到醫院探訪育銘，當時他已經能睜開雙眼，精神很好。醫生也指他進展良好，隨時可以出院。

療養院免費收留育銘

劉育銘的母親嚴秀麗說，當地一家療養院已經同意收留育銘，且不收住所費用，所以育銘一出院就會直接入住療養院。她也會一起到該療養院照顧育銘，同時幫助打理療養院，以行動感謝院長的收留。

“育銘目前只能服特殊奶粉，每罐價錢不菲，每天近乎需要飲用一罐小罐裝的奶粉，加人成人尿片及其他醫藥配件都需要錢，所以希望大眾能捐助，讓我們暫時度過這難關。”

育銘出事為一家人帶來無助感，日前其友人通過臉書為他籌獲了一筆約6000令吉，這筆善款已經用來應付之前的醫藥及生活開銷。目前劉家已經把籌款活動全權交給大山腳瑤池金母慈善基金會負責，同時代收來自四面八方的善款。

任何疑問，可聯絡該會熱線（019-2322192、016-4192192或04-5059800），或瀏覽該基金會臉書專頁“One Hope Charity & Welfare Berhad-大山腳瑤池金母慈善基金會”。

有意金援者看這裡

有意捐款援助劉育銘者，可把善款匯入大山腳瑤池金母慈善基金戶頭。

戶頭名字 : One Hope Charity & Welfare Berhad

戶頭號碼 : 3201428817（大眾銀行）

匯款後，請把匯款單截屏或拍照、姓名、聯絡號碼及地址，電郵至[email protected]，以便該會開出收據。（該會將采用電子收據，若需要紙張收据亦可在電郵內注明）