【中國東博會】我國與中郵政合作 推廣線上賣榴槤





（中國．南寧25日訊）只要付169至234令吉，一顆馬來西亞冷凍帶殼榴槤貓山王就會送到中國榴槤老饕的府上，讓他們只要動動鍵盤，就能坐在家中享受這一道漂洋過海到來的美味！

隨著馬來西亞冷凍帶殼榴槤獲準入境中國後，馬來西亞對外貿易發展機構（MATRADE）也積極與中國郵政公司合作，借助該公司強大的物流管道，為馬來西亞帶殼榴槤開拓線上的交易，讓中國人只需要按一按鍵盤，數小時或一天內，新鮮可口的整粒榴槤就會送到府上。

配合這項合作，馬來西亞對外貿易發展機構也趁中國─ ─東盟博覽會的舉行，正式啟動馬來西亞與中國郵政公司的合作，並於日前由國際貿易及工業部長拿督達勒雷京親自為設在金蒲路的中國郵政廣西南寧分公司的馬來西亞產品促銷站點主持推介。

在這個據點，中國市民除了可以選購馬來西亞的代表性特產，包括榴槤、榴槤制成品、各樣口味與品牌的白咖啡，也可以通過中國郵政提供的線上平臺，訂購馬來西亞的產品，並由中國郵政物流把產品快遞到府上，非常便捷方便。

亦可訂購我國產品

當中，線上出售馬來西亞帶殼榴槤可謂馬來西亞對外貿易發展機構與中國郵政合作的其中一大最大賣點。來自馬來西亞的榴槤可以直接借助中國郵政強大與龐大的物流系統，把帶殼榴槤從馬來西亞入口至中國，再由該公司在中國各地的各個倉庫再輸往消費人的手中。

據了解，基於仍在開始階段，目前只有廣西郵政提供這項服務，而且也只限於擁有冰凍倉庫的分局，榴槤品種也以貓山王為主，以確保榴槤可以於最快速及新鮮的情況下送抵消費人手中。這項服務將會依據市場需求再進一步擴大。

目前，馬來西亞的冷凍帶殼榴槤將會以錫鉑包裹，再各別以置有冰袋的保麗龍箱子包裝，通過快遞送到消費人手中。這個程序是為了加強榴槤的保鮮度，以避免在運送過程因為榴槤開口等情況而流失鮮味。

與馬來西亞的秤重方式不同，馬來西亞的冷凍帶殼榴槤在中國市場是以粒計算，而通過中國郵政網售的榴槤也是如此，貓山王L果的售價包稅為一粒288人民幣（169令吉）、特大的XL果為398人民幣（234令吉）。