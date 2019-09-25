白天：堅持平等相待 馬中建交45年關係穩定

（吉隆坡24日訊）中國駐馬大使白天說，2019年是中國成立70周年，也是中馬建交45周年，而馬來西亞是東盟國家中最早與中國建交的國家，也是最早支持和參與“一帶一路”倡議的國家。

他昨晚在香格里拉酒店舉行的“慶祝中國成立70年”招待會致詞時指出，中馬45年來堅持平等相待、相互尊重、互利共贏，兩國關系始終健康穩定發展。

“首相敦馬哈迪領導的希盟政府重視對華關系，積極參與‘一帶一路’合作，雙邊關系呈現出更為強勁的發展勢頭，為兩國人民帶來了更多實實在在的利益。”

他引用中國國家主席習近平“中國人民的夢想同各國人民的夢想息息相通，中國人民圓夢必將給各國創造更多機遇，必將更好促進世界和平與發展。”的說話，指在圓夢的道路上，中國將繼續做世界和平的建設者、全球合作的貢獻者、國際秩序的維護者，同包括馬來西亞在內的各國一道努力，譜寫中國和世界發展新的壯麗篇章。

“70年來，中國外交也取得了巨大成就。今天，中國的建交國已經從18個增加到179個，建立了110對各種形式的伙伴關系，構建起遍布全球的夥伴關系網絡。”

白天表示，中國當前發展面臨歷史性機遇，也面臨嚴峻挑戰。個別不願看到中國崛起的國家和勢力以貿易戰、香港、臺灣等各種問題為中國前進的道路設置障礙。今後中國的發展也會遇到各種挑戰。

中無懼挑戰

“但我堅信，久經考驗的中國無懼任何外部挑戰，中國共產黨領導的中國政府和人民會繼續堅持辦好自己的事，走好自己的路。中國經濟將繼續保持平穩健康可持續發展，發揮好世界經濟引擎的作用。我們將堅定不移地走和平發展道路，堅定不移地擴大對外開放，捍衛多邊主義，維護國際公平正義，推動構建人類命運共同體。”

白天也向在場的中資機構和留學生鼓勵，“大家在海外辛苦拚搏，為祖國的發展壯大和中馬友好合作作出了自己的貢獻，希望大家繼續發揚奮鬥精神，凝聚中華兒女力量，克服前進道路上的艱難險阻，共圓中華民族偉大復興的夢想。”

“我也借此機會感謝馬來西亞華人華僑朋友為中國爭取獨立、改革開放及社會發展所做出的積極貢獻。希望你們繼續關心祖籍國的發展，繼續為中馬友好做好橋梁和紐帶。”

出席者包括教育部副部長張念群、農業及農基部副部長沈志勤、朝野政黨、華社及非政府組織等受邀者。

率大使館職員高歌引喝彩

中國駐馬大使白天率領大使館職員快閃高歌《我和我的祖國》，是“慶祝中國成立70年”招待會的一大驚喜，引來滿堂喝彩及一致好評。

《我和我的祖國》是“慶祝中華人民共和國成立70周年優秀歌曲100首”入選歌曲之一。這首李谷一原唱的愛國主義歌曲，由張藜作詞、秦詠誠作曲，創作與發行於1985年。

這首歌采用抒情與激情相結合的筆調，將優美動人的旋律與樸實真摯的歌詞巧妙結合，表達了人們對偉大祖國的衷心依戀及真誠歌頌。

當代表馬來西亞政府的財政部長林冠英，受邀與白天共同舉杯道賀時，大使館職員以快閃方式，從人群中四面八方走來，在樂器伴奏下高唱《我和我的祖國》。

白天的獻聲高歌“我最親愛的祖國你是大海永不干涸/永遠給我碧浪清波心中的歌”，憑歌表達對祖國的衷心依戀和真誠歌頌，息息相連、一刻也不能分離的心情，更讓在場嘉賓既驚喜也為之動容。