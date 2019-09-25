氣指控侵權 王若琳媽媽左撕阿妹右扯陶喆

（台北25日讯）一鎗射两个、王后都倒地！

目前天王张惠妹（阿妹）在南京音乐节献唱时，一连带来10首歌曲，但其中演唱的《爱什么稀罕》却遭作词人范中芬控诉并无授权，公开演出涉侵权。

《爱什么稀罕》收录于阿妹1999年专辑《我可以抱你吗？爱人》，当时亚洲销量卖出800万，也是她专辑历年来销量最高的一张专辑，近年该歌也频受到许多知名中国歌手与选秀节目选手改编翻唱；该曲为陶喆创作，词为范中芬创作，范中芬除了是作词人，也是音乐制作人王治平的前妻、歌手王若琳的妈妈。

谁唱《爱什么稀罕》告谁

其实范中芬早在两年前，就曾在脸书透露因住在美国多年，没有特别查自己作品版权的问题，直到近年才发现《爱什么稀罕》词曲误植为她与陶喆共同创作，后期更是直接被埋名，词曲创作人只剩陶喆的名字，让她不能接受。“《爱什么稀罕》是1999年发行的，这首比较特别，因为是写我自己的故事。”

范中芬表示：“就算不计较丰华唱片当时把作词者加入陶喆，我也可以厚颜的说我是这首歌词曲的另一个创作者，陶喆在电视上公开的发言无视另一个创作者，这样我要保持沉默吗？”范中芬也公告“不再授权中华著协（MUST）给任何个人及公司任何形式使用这首歌词的公开表演。”

目前人在海外录音的陶喆透过经纪人表示：“作为创作人，一定更尊重所有著作权，很愿意去协调各种手法，过去不是他要去误解，而是登记时发生小失误，如果未来这首歌不能再公开演唱，当然会觉得很遗憾，但还是很希望这事情可以得到很好的解决，毕竟范小姐词写得非常好。”

对于演出涉侵权，阿妹经纪人陈镇川则表示：“我们都是统一报给主办，他们统一去取得授权和报批的。”陈镇川说目前已交由主办单位去解决，而该曲是否将成绝响、即便原唱阿妹也不能唱？他则表示没有听说。