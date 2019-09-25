特朗普施壓烏總統查政敵 美眾院啟動彈劾調查

（華盛頓25日訊）美國總統特朗普被指在7月跟烏克蘭總統澤連斯基通電話時施壓，要求對方調查前副總統拜登父子。民主黨質疑特朗普濫權，眾議院議長佩洛西宣布正式啟動彈劾特朗普的調查，強調無人可以凌駕法律。特朗普直指彈劾調查是政治迫害，但揚言會有利他在明年爭取連任。

佩洛西昨天與民主黨議員召開閉門會議後稱，特朗普的一系列行為嚴重違反憲法規定，他向外國勢力尋求政治幫助的做法，已經“背叛了就職誓言、背叛了國家安全、背叛了選舉正當性”。

她說，鑒於此，眾議院將正式開啟對於特朗普的彈劾調查。接下來，眾議院6個委員會將展開彈劾總統調查。

特朗普斥政治迫害

此前，眾議院各委員會針對特朗普妨礙司法等事宜調查已持續數月，但佩洛西對於彈劾總統一事一直持謹慎態度。

上週五日，知情人士爆出特朗普7月曾與烏克蘭總統澤連斯基通話，要求其調查特朗普2020年大選民主黨競爭對手拜登的兒子，並且在該通話前一周傳令凍結了給烏克蘭的4億美元（約17億令吉）軍事援助。

事件傳出後，眾多民主黨議員強烈要求彈劾特朗普。美國有線電視新聞網（CNN）的統計指，現時眾議院235名民主黨議員，至少161人表態支持彈劾調查，另外加上一名獨立議員，共有162名議員支持調查。

拜登形容，這是一場悲劇，但是特朗普自己的悲劇。他稱，如果特朗普不遵循國會要求，並繼續阻礙國會，議員別無他選，只好發起彈劾。

162議員支持調查

對於該指控，特朗普否認曾要求澤連斯基調查拜登兒子，但承認曾凍結4億美元給烏克蘭的軍事援助。正在紐約出席聯合國大會的特朗普表示，他與烏克蘭總統談話實際上“正當且友好”，已授權公開他與澤連斯基通話的完整文字記錄。

多名共和黨議員則表示，在當前沒有任何證據的情況下，不應採取這樣的決定，一切應當在看到特朗普和烏克蘭總統通話記錄後再做定論。

參眾兩院政黨分歧 未必能通過彈劾

目前，美國眾議院中，有235名民主黨議員，199名共和黨議員，以及一名獨立議員。因此，民主黨可以在不需要共和黨支持下，通過彈劾特朗普的程序。

1998年，共和黨在眾議院擁有多數，因此通過對當時民主黨總統克林頓的彈劾調查。

不過，在參議院，共和黨議員佔有53人，民主黨議員則有45人，外加2名通常會支持民主黨的獨立議員，要成功彈劾總統必須有67名參議員支持，因此對特朗普而言，要讓他下台，除了所有民主黨及2名獨立議員都投贊成票外，還要有至少20名共和黨議員倒戈。

需20共和黨議員倒戈

由於沒有具體證據，由共和黨控制的參議院預料將推翻對特朗普的指控。

在美國歷史上，未曾有任何一位總統因彈劾而下台。1974年的尼克遜在可能遭國會彈劾前，自行宣布辭職。另外兩位總統，1868年的詹森和1998年的克林頓的彈劾案，都是在眾議院通過，但未能在參議院過關。