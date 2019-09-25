看準沒用先進引擎及科技 親友黨專偷靈鹿威拉







（本同25日訊）國產威拉車和第二國產靈鹿車雖已停產，但零件市場需求量仍高，由4名巫裔親兄弟、堂表兄和朋友組成的3D偷車黨特選在吉北哥峇鎮火車站停車場下手，專偷威拉及靈鹿車。

吉打州總警長拿督再努丁今早在本同縣警局召開記者會說，威拉及靈鹿車沒有先進引擎和科技，加上很多未設防盜系統及沒上鎖防盜鎖，所以車子很容易被偷。

他說，警方是在本月8日至22日在本同區逮捕4名偷車黨嫌犯，1名華裔男買家則在吉北十字港鎮落網，他們年介20歲至50歲。

多沒防盜系統容易偷

他指出，警方也起獲4輛威拉車和2輛靈鹿車的殘骸和零件，也在買家店內充公大量贓貨。

他說，3D偷車黨4名成員中的一對親兄弟的26歲弟弟為主謀，他們皆為農夫，兼職偷車。他們從今年4月起，白天在吉北哥峇鎮火車站停車場偷車，然後駕去油棕園拆解汽車零件，車骸則放火燒掉。

“車子零件就轉賣給車零件商，變賣一輛車的零件有逾1000令吉。”

再努丁說，數名3D偷車黨黨徒日前偷車時被民眾發現，警方接投報後趕到現場將他們旦逮捕。4名偷車嫌犯也是吸毒者，相信他們在本同和哥打士打縣範圍偷車。隨後，警方宣布偵破7宗偷車案。

他指出，4名偷車嫌犯觸犯刑事法典379A條文（偷車），以及華裔買家牴觸刑事法典414條文（藏有賊贓）。警方向法庭延長扣留5名嫌犯至本月26日。