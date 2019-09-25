不該再宣稱是發展中國家 特朗普抨中國貿易政策不公





（紐約25日訊）美國總統特朗普昨天在聯合國大會發言，批評中國的貿易政策不公平，表明不接受與中國達成對美國不利的貿易協議，並指在貿易上容忍中國“傷害”的時間已經過去。

特朗普稱，美國當初支持中國加入世貿組織，寄望中國會改革，開放經濟和尊重法治，但事實證明這個想法完全錯誤。

他指出，過去20年，中國不僅拒絕履行改革的承諾，更採取一個經濟模式，包括依賴市場壁壘、龐大國家補貼、貨幣操控、傾銷產品、強制技術轉移、盜竊知識產權及大量商業秘密。

不接受差劣協議

但特朗普表明，仍期望中美可以達成協議，結束貿易紛爭，但他不會接受一份差的協議，協議必須重新平衡中美經貿關係，令雙方都有利。他亦對達成局部協議不感興趣，會堅持達成全面協議。

另外，他也批評世貿組織容許世界第二大經濟體中國繼續以發展中國家身份享受優惠待遇，認為世貿必須大幅改革，不再容許其他國家，利用美國和國際貿易制度謀取自己的利益。

特朗普也重申他的“美國優先”路線，強調貿易戰是為改善國際貿易不公平的現狀，不得不做的事，他會維護美國利益到底。

恪守中英聯合聲明 促中國保障港自由民主

特朗普在發言時，也提到香港局勢，稱美國正在“密切監察”香港情況，促請中國政府恪守《中英聯合聲明》，保障香港民主生活方式。

特朗普說，全世界都期望中國政府尊重與英國簽定的具約束力條約，保障香港的自由、法制和民主生活方式。中國如何處理香港的局勢，將反映中國在世界和未來所扮演的角色，美國將密切監察香港局勢。

外界認為，自香港爆發反修例示威活動逾3個月以來，這次為特朗普發出最有力的支持香港言論。

中美脫鉤和關門 王毅：天方夜譚

正在紐約的中國國務委員兼外長王毅，出席美中關係全國委員會等組織聯合舉辦的晚餐會，並發表演說。他說，中美已經互為最重要的貿易伙伴和投資對象，產業鏈、供應鏈和價值鏈深度聯接，堪稱利益共同體，要中美兩國脫鉤和關門是天方夜譚，既不理智，也不現實。如果美國與中國脫鉤，就意味美國與機遇及未來脫鉤。

貿易戰屬錯開藥方

王毅又說，美國單方面發動貿易戰，是開錯藥方，強調國內問題要通過深化改革及調整分配機制去緩解；國與國之間的問題，應通過加強全球治理和平等對話協商解決，如果一味將責任歸咎別人，是找錯對象。

王毅重申，開放是中國既定國策，中國開放的大門絕不會關上，只會愈開愈大。中國早在2010年就已履行完入世降稅承諾，目前關稅水平進一步降至7.5%，低於絕大多數發展中國家。