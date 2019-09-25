敦馬：羅興亞人遭屠殺 聯合國不該沉默

（美國．紐約25日馬新社訊）首相敦馬哈迪籲請聯合國及國際社會關注羅興亞人危機，並即刻解決這個課題。

他指出，緬甸政府顯然不願意采取任何行動解決這個危機。

“因此，就由我們國際社會對此做點事情。”

他周二在第74屆聯合國大會的“羅興亞危機，前進道路”高級別會議上發表演詞時說，他認為，聯合國應扮演角色，因為其成立目的是防範未來的人為苦難。

“但它卻沉默，令人窒息。”

他說，緬甸若開邦種族滅絕情況，當地發生大屠殺、強奸及嚴重侵犯人權行為，這使到羅興亞人大規模逃難，大部分逃到孟加拉克斯巴扎爾。

“在這方面，我們贊揚孟加拉收留超過120萬名羅興亞難民。馬來西亞，也盡所能提供人道援助。”

馬哈迪說，馬來西亞也在克斯巴扎爾設野戰醫院，協助當地近10萬名註冊的羅興亞難民，以及更多無註冊難民。

“這與孟加拉相比，似乎人數很少。已經投入很多資源，讓他們過著體面生活，邊等待遷移到第三國家。我們將繼續在能力所及範圍協助羅興亞人。”

他希望其他國家與孟加拉和馬來西亞一起解決羅興亞人苦難，讓這危機早日結束。

馬哈迪說，難民留在難民營越久，處境就越絕望，容易遭受其他形式剝削，可能成為跨境犯罪集團目標如人口販賣及性奴等。

他直言，緬甸當局拒絕讓聯合國官員及人道援助者到若開邦訪問、檢查及援助營地難民，倘若沒隱瞞局勢，何需拒絕。

他說，緬甸應該認真緩和危機，優先處理遣返難民事宜，馬來西亞曾兩次策劃遣返一些難民，但都以失敗告終。

“原因是顯而易見。如果他們感到安全沒有保障，沒有人會回去。在這方面，馬來西亞將繼續堅持，以安全、自願及有尊嚴方式進行遣返。”

他認為，緬甸當局操縱羅興亞課題，煽動恐懼、仇恨及暴力，有關授予羅興亞人公民權建議是不獲接納。