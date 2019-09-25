中國新國門 北京大興機場正式投運







（北京25日訊）耗資800億人民幣（約470億令吉）、歷時4年建造，被譽為中國新國門的北京大興國際機場今天正式投入營運，國家主席習近平出席儀式，宣布“北京大興國際機場正式投運！”包括南航、東航等7家航空公司下午將派出明星機型參與首航。

大興國際機場地跨北京市大興區和河北省廊坊市，距離首都機場67公里，到雄安新區約65公里，距天津市區75公里。機場投入營運後，預計年客流輸送量達一億人次、飛機升降量80萬架次，定位為覆蓋全球的大型國際樞紐機場，同時推動京津冀協同發展。

習近平親自主持

大興國際機場從高空島瞰猶如一隻展翼的鳳凰，與首都國際機場形成的雙樞紐格局。預計到2025年，新機場的年旅客輸送量將與首都機場並駕齊驅，達到7200萬人次。新機場通航前一共經歷了7次綜合模擬演練、3場驗證試飛。隨著新機場啟用，位於北京市豐台區的南苑機場將於今年內關閉。

機場副總經理孔越指，大興國際機場初期是一個為中轉而生的機場，因此設計上要求用最短時間連接每一架航班和旅客，縮短旅客的步行距離。機場航站樓中心位置距離每一指廊只有600米，步行時間約8分鐘，方便旅客快捷地中轉。另由於機場採用單體航站樓，所以中轉效率非常高。國內航班之間和國際航班之間中轉最短時間為45分鐘，國內和國際航班之間互相中轉大約60分鐘。

來往機場交通方面，大興國際機場位於首都正南方，距天安門廣場直線距離約46公里。交通網絡採用“五縱兩橫”形式；五縱是指京開高速公路、大興機場高速、京台高速、京雄城際鐵路、軌道交通大興機場線；兩橫指大興機場北線高速、廊涿城際鐵路。

馬航等15航空下月進駐

目前，共有15家國內外航空公司，定於下月27日後進駐大興國際機場，包括南方航空、東方航空、中國國航、中國聯合航空、河北航空、首都航空和吉祥航空；國外航空公司包括英國航空、波蘭航空、芬蘭航空、馬來西亞航空、摩洛哥皇家航空、汶萊皇家航空、俄羅斯艾菲航空和喜馬拉雅航空。