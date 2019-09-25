彭文寶：澱粉米製成 可食用吸管月杪推介





（檳城25日訊）檳州環境、衛生與愛心社會委員會主席彭文寶說，我國首個利用澱粉和米製成的可食用吸管，將在本月杪舉行的檳州國際綠色研討與博覽會上推介。

他說，這是檳城人的驕傲，該吸管是由武吉丁雅一家工廠製作，吸管在泡水1小時半後就會融化，可以作為動物的飼料。

檳州國際綠色研討與博覽會（PGIGCE)將在9月27、28及29日在葛尼百麗宮舉行。

彭文寶昨午召開記者會公佈活悅樂齡公會（SAGE）慶祝長者日的活動詳情後，作出上述公佈。

活悅樂齡公會將於10月11日傍晚7時在商務小學慶祝長者日，目前已售出90桌席位。

該會會長陳錫添說，該會常年舉辦這項活動是為了紀念長者對社會的貢獻，以及推廣孝道，而州政府也已連續10年與該會合作舉辦該活動。

他說，當天也有許多精彩的演出，有排舞、社交舞，還可以獲得禮包以及有機會贏取幸運抽獎。

此外，他指出，該會也派發紅包給80歲以上的樂齡人士，今年更有高達65人可領取紅包。

入場卷每張票價35令吉，開放給會員及州內樂齡人士參加。有興趣購票者，可以前往位於愛心大廈的SAGE辦事處，或聯絡Goh Ah Hooi（019-4733298）、Chin Sek Ham（016-4570764）。

與會者尚有該會第二副會長黃林劉和秘書拿督王智賢。