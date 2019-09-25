“應調查資金去向” 佐摩重申擱置東鐵計劃

（吉隆坡24日訊）經濟學家佐摩重申政府不該繼續東海岸鐵路計劃（ECRL），反倒應該調查國陣政府在ECRL計劃的資金去向。

“現在的問題是，錢最後怎樣了？誰拿到了這筆錢來買鑽石或包包？”

佐摩早前直指政府不該繼續已證實利用來拯救一馬發展公司（1MDB）的ECRL計劃，他今天再以經濟角度闡明他反對ECRL計劃的立場。

他今午在國會的“大馬經濟、貧困和不平等”研討會上反問，有多少吉蘭丹人會在擁有其他交通選擇的情況下，花錢乘搭高鐵？

佐摩對國家經濟問題提出建議時，也說政府投資在延續前朝政府腐敗的發展計劃，如ECRL計劃是無法改善這個計劃的。

“若只是小的計劃，那沒關係，但這個（ECRL）卻耗資龐大，（前首相）納吉宣布計劃將涉及600億令吉時，沒有說這只是第一階段，還有第二和第三階段，若加起來總共是800億，但長達7年，債務超過1000億令吉，這個數目卻得由下一代來承擔。”

佐摩表示，行動黨元老兼依斯干達公主城國會議員林吉祥在30年前曾和他一樣，反對大道過路費。

“我們要記得，如果我們購買或收購的是現有的資產，這完全不會對國家經濟帶來好處，如果說是有過路費的大道更換所有權，同樣不會讓經濟有所發展。”

“林吉祥和我還有很多人，都曾經反對過路費，已經30年了，1989年的時候我還記得當敦（馬哈迪），（時任）首相要將這個計劃交給UEM，他的解釋是，他很明確地說，如果他沒有把這個計劃（合約）給UEM，他就無法承擔（巫統總部）吉隆坡世界貿易中心的費用。”

“接下來，就有更多（大道）被私營化了。”

他說，事到如今已經證明，當初私營化大道對經濟毫無幫助。

“從以前到現在，我都反對（大道私營化）。”