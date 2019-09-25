過去免費 現在自費 臨教受訓費如同大學學費

（八打靈再也24日訊）隨著教育部副部長張念群指教育部所開放的招聘臨教活動中的被錄取者，必須於為期3年的學校假期間自費參加大學資格教育文憑課程（計劃文憑Pascasiswazah Pendidikan），即有消息人士指從今年開始，凡被錄入進入假期師訓班的臨教，必須自掏腰包繳付跟讀大學一樣的學費，但在這之前，臨教是在免費的情況下受訓成為合格教師的。

消息披露，教育部是規定在今年開放聘請臨教的假期師訓班中的被錄取，在就讀假期師訓班時必須繳付學費，包括考試費。

“申請者在獲得錄取通知書（Surat tawaran）時，將會被通知有關學費問題，整個課程的學費預計大約多餘令吉。”

消息稱，在假期師訓班受訓的臨教也會獲得大學資格的薪資。

“成功被錄取者將會擔任臨教3年，而在這3年內，教育部將安排相關教師在學校假期時接受假期師訓班課程; 3年之後，這些臨教須要通過教育服務委員會（SPP ）面試，以成為正式教師。“

申請者無需繳付任何申請費用，只有符合資格者將會被通知參與面試及接獲相關課程的詳情，包括須自費參與該課程。

根據教育部今年的招聘臨教資料，華小組共聘請7個科目的臨教，分別是馬來文，英文，數學，科學，歷史，體育與健康和設計與工藝;國小組則是英文，數學，歷史和體育與健康。

有意申請當臨教者的年齡不可超過35歲，並擁有所申請科目的相關領域學士文憑，且平均積分需獲得至少3.0以上。

所有申請者必須在大馬教育文憑（SPM）的馬來文科中獲得優等（Kepujian）的成績，至於華小組臨教的申請者，必須在SPM的華文科目獲得優等成績，但申請馬來文和英文科目則豁免這個條件。

有興趣者，可登入https://pismp.moe.gov.my/myUMUM/在線上申請。

過去只需自付膳食費

一名熟悉臨教領域的前督學指出，教育部以往開辦的假期師訓班，是臨教完成一年半的師訓課程後成為正式教師，不過，往年的假期師訓班並不需要學員繳付學費，他們只需自理住宿和膳食，同時，也可以申請交通津貼。

假期師訓班只收大學生

他說，往年，教育部開辦的“大學資格”和“非大學資格”假期師訓班，分別是1年半和3年半的師訓課程，以培訓臨教成為正式教師。

“非大學資格”假期師訓班，是讓擁有大馬教育文憑（SPM）的臨教通過3年半的方式取得文憑，之後再選擇當教師或繼續到本地大學深造，自我提升。

以往的臨教資格只需持有SPM文憑即可，但後來教育部要求擔任臨教者必須要有大學資格或以上，因此，目前教育部所開辦的臨教假期師訓班都是讓大學畢業生就讀。

此外，一名剛剛完成2017年假期師訓班的臨教披露，他們是每逢學校假期到師訓學院接受為期1年半的假期師訓班，不需要繳付學費，只不過住宿，膳食和交通都由她自費。

“當時的假期師訓班並沒有提供交通津貼。”

她說，至於師訓學院也有提供住宿，居住在宿舍的臨教只需付約2令吉的象徵費。