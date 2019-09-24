報復男友愛上單親婦 少女與3同伴殺嬰

（亞庇24日訊）19歲少女不堪男友變心愛上失婚單親媽媽，竟與3名同伴狠心虐死情敵的20個月大男嬰。

在這之前，報導是指一名20個月大的男嬰疑因哭泣不停而激怒同屋的4名少女，結果慘被虐待至死。不過，沙巴州警察總監拿督奧馬曼瑪週二在州警察總部召開記者會時揭露，警方經進一步調查後發現，涉及此案的其中一人是因妒嫉男友變心，而把恨意發洩在情敵唯一的兒子身上，而另一名18歲女嫌犯則因曾被男嬰的母親責罵，遂也把怒氣發洩在男嬰身上，最終釀成悲劇。

掌摑拋擲踩男嬰背部

此事於上週五發生在仙本那本本島的甘榜伊剛伊剛，涉嫌聯合虐待男嬰的包括一名19歲少女、兩名18歲少女及一名16歲少女，4名少女嫌犯已於上週六被警方逮捕。

奧馬曼瑪指出，女嫌犯除了掌摑男嬰、拋擲男嬰、踩男嬰背部之外，還狠心下毒手用被蒙著男嬰的頭部5分鐘。

“4名女嫌犯當中，有一人是與男嬰的母親同租一間屋子，男嬰的母親因為要出外借錢買奶粉給孩子吃，就拜託她幫忙照顧孩子，詎料4名少女接過男嬰之後，非但沒有照顧他，反而虐待他。”

他指出，當男嬰的母親於中午回到家時，發現兒子呼吸虛弱、臉色蒼白，趕快把孩子送往仙本那醫院救治。雖然醫生搶救，但嬰兒的情況越來越虛弱，經過6小時搶救後不治。她向警方報案後，警方當天晚上即逮捕4名女嫌犯調查。

目前，警方已獲得法庭批准延長扣留4名女嫌犯至本月27日。