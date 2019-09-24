被華人視為不吉利 ALL 4車牌4.5萬競標





（美里24日訊）霹靂州新車牌號碼“ALL”系列日前已開放讓民眾競標，陸路交通局總監拿督斯里沙哈魯丁說，令人頗感意外的是，被華裔視為不吉利的號碼，即“ALL 4”，以及看起來並不特別的普通號碼“ALL 117”在競標活動上的標價竟能達到4萬5000令吉。

他披露，普通號碼如“ALL 117”原本只售300令吉。“或許這個號碼有特別的意義，所以在5天的競標活動內共接到26次投標。”

此外，被華人視為不吉利的4號，即“ALL 4”，也競標到4萬5000令吉。

ALL 1最後的投價則是27萬8000令吉、ALL 8是10萬令吉、ALL 9是9萬9000令吉、ALL 3是8萬9000令吉、ALL 7是7萬7000令吉、ALL 5是7萬零888令吉、ALL 6是6萬8666令吉和ALL 2是6萬5000令吉。

霹ALL車牌競標收益338萬

沙哈魯丁披露，霹靂州“ALL”新車牌競標活動已於周一結束，並取得總共338萬1542令吉的收入，超越布城新車牌競標總收益311萬3364令吉，暫時排在全國競標新車牌的收益榜首。

沙哈魯丁希望砂拉越競標新車牌能夠突破過去的紀錄，取得100萬令吉收益，因為過去平均收益介於50萬令吉至80萬令吉。

電子競標新車牌更方便

電子競標車牌系統自今年4月落實，布城率先落實，投標車牌為FC，逐步延伸到吉打、檳城、沙巴、柔佛、彭亨及霹靂。

沙哈魯丁說，電子競標新車牌讓投標者更方便，不需要如過去般必須前往陸路交通局，把投標文件投入箱子。

他說，過去的做法也引起爭議，即涉及陸路交通局官員的廉潔問題，是否投標價格一直被更換，大家都不清楚。然而，電子競標系統完全由電腦系統運作，付款也是使用國內信用卡或賒賬卡。

研究車路稅繳付漏洞

陸路交通局已積極透過特工隊研究東馬及免稅島，即浮羅交怡及納閩汽車路稅繳付漏洞的問題，包括與關稅局探討uCustom系統，查明汽車所在地點及修正現有法令。

陸路交通局總監拿督斯里沙哈魯丁說，如果uCustom系統可解決，未來不管車主到何處繳路稅，有關系統知道汽車所在地點，屆時就不會有問題，預計可在明年初推行新機制。

“目前特工隊深入探討有關問題，預計一個月內向我報告，過後再與交通部討論。”

他提及，沙巴uCustom系統問題預計在今年杪可解決。

陸路交通局本月初指出，今年1月至8月，陸路交通局在稅收上流失高達5000萬令吉，當中50%是涉及在沙巴、砂拉越、納閩及浮羅交怡的路稅更新事宜。

100被充公交通工具10月9拍賣

（吉隆坡24日訊）100被充公的交通工具，將於10月9日在聯邦直轄區陸路交通局展開的第二系列拍賣活動中被拍賣。

聯邦直轄區陸路交通局主任拿督依斯邁透露，這100輛因各項罪名，包括被歸類為複制而被充公的交通工具中，轎車有66輛，摩多則有34輛。

他告訴馬新社，有興趣參與競標的民眾可於9月25日至10月8日的上午8時30分至下午4時，前往聯邦直轄區陸路交通局財政處購買競標書。

“拍賣的交通工具將於10月7至8日的上午10時至下午3時30分，開放給公眾檢查。”

依斯邁說，由於4月展開的第一系列拍賣101輛交通工具活動中取得105萬3250令吉，因此，聯邦直轄區陸路交通局放眼在這次拍賣活動取得100萬令吉。

“將在拍賣會中拍賣的轎車包括本田Jazz、豐田威曲（Toyota Wish）及三菱Lancer。”

拍賣活動將在吉隆坡Dewan Merpati進行。

欲了解更多詳情，可以聯絡聯邦直轄區陸路交通局充公單位03-4145 0846。