【4歲女童摩天輪墜下】游樂場只獲縣署執照 警方消拯局市會沒批





（安順24日訊）峇眼拿督縣半港新邦安拔市區的流動游樂場發生4歲華裔女童鄒樂瑩從15呎高的摩天輪座廂墜下一事後，安順市議員謝瑞鍀說，該游樂場僅獲得峇眼拿督縣署發出的執照，但警方、消拯局及安順市議會皆沒有批準其操作。

謝瑞鍀周二下午與半港邨長陳賽興、四條港邨長李秋水、雙武隆邨長王和航到安順醫院慰問受傷女童鄒樂盈的父母鄒偉民、陳秋梅後披露，他將會把此事帶上安順市議會，研究此事為何會出現這樣的狀況。

“警方人員已積極展開調查，希望執法當局能維護到游樂場游玩的公眾之安全。”

此事發生於上周日（22日）晚9時許，當鄒樂盈剛登上摩天輪座廂，而座廂的鐵門還沒關上時，摩天輪便突然往上升，使得鄒母陳秋梅因此來不及登上座廂照顧女兒，結果，摩天輪升到最高處時，座廂鐵門因晃動而打開，樂盈不慎從兩層樓高的座廂跌落地面，嚇壞在場的父母。

目前，樂盈仍在安順醫院留醫，她除了臉部刮傷，右腳骨也折斷。

家人：不能接受意外說法

受傷女童鄒樂盈的母親陳秋梅說，游樂場負責人說這是個意外，但他們一家人都無法接受這樣的說法。

“如果安全措施做得好，這件事應該不會發生。現在我們先讓樂盈接受治療康複，過後才看情況來考慮應採取何種行動。”

她披露，女兒周一晚的睡眠狀況比周日晚更為安穩，因女兒周日晚徹夜都基於疼痛而哭泣難眠。

此外，鄒偉民在親睹女兒從摩天輪跌下來時，雖著急的想跑過去接著女兒，但他根本來不及這麼做，因此，他在事發後一直責怪自己。

陳秋梅也說，當女兒從摩天輪墜地之時，她整顆心似乎跳了出來。

鄒樂盈的8歲哥哥鄒凱盛則說，當他看到妹妹從摩天輪跌下時，他因為太過害怕和擔心妹妹的安危而當場哭了起來。

據了解，安順醫院已於周二早上為樂盈進行右腿骨手術，而樂盈至中午仍未從手術室出來。