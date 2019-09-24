放眼成現代汽車品牌 寶騰換新標志新口號





（梳邦再也24日訊）寶騰控股今日推出新標志及口號“Inspiring Connections”（激勵人心的聯系），以重塑品牌，放眼成為全球現代汽車品牌。

寶騰首席執行員李春榮指出，即將推出本地生產及組裝的X70車款及其他車款將採用新標志，而公司所有分店逐步以新標志取代。

“我們將在所有中心逐步採用新標志，預計2年內完成。”

李春榮於今日在新標志及口號提到，新品牌理念有3核心價值推動，即創新科技、可靠性及國際化，以符合寶騰願景成為真正全球品牌及東南亞首三大汽車制造商。

“為了落實這目標，寶騰採取國際視野，以成為現代汽車制造商，與全球發展趨勢同步。"

他指出，寶騰將與全球夥伴合作，利用其世界級供應鏈實力，吸引全球人才及採納全球科技，以成為具競爭力的全球汽車品牌。

另外，寶騰主席拿督斯里賽法依薩指出，新標志為公司掀開新篇章。

“現代汽車業就像其他行業，必須採用全球及國際思維。寶騰將繼續制造最佳汽車，符合馬來西亞需要，不會犯錯，但我們將做到這點，作為全球競爭力公司。”

對於擴充海外市場計劃，他說，公司在進入新市場前，會先仔細研究其他市場的接受度及其汽車政策。

寶騰新標志保留老虎頭，並刪掉外圈，凸顯老虎的勇猛，邁向成功。

出席推介禮的包括多元資源主席拿督莫哈末再納、馬來西亞寶騰控股副首席執行員拿督拉再夫莫哈末。