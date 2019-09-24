警突擊3地點起44萬毒品 捕5男女追查首腦









（吉隆坡24日訊）本地華裔男子與外籍女友涉嫌共謀販毒，警方在展開突擊時，先後在公寓大廳和2間住家單位起獲總值逾44萬令吉的各類毒品，逮捕了5名男女助查此案。

吉隆坡總警長拿督斯里馬茲蘭披露，警方是在本月1日清晨6時15分，先在古仔馬朱路某公寓大廳逮捕該名39歲男子，並起獲了60克搖頭粉和1.5克K他命。

他表示，警方半個小時後在嫌犯的帶領下突擊該公寓的一間單位，並逮捕2名女子，起獲1公斤789克搖頭粉及80.1克K他命，並扣押3234令吉現款。落網的2人分別來自印尼（24歲）和越南（18歲）。他們是持旅游簽證抵馬，前者曾來馬2次，後者則是首次入境。

他繼說，大約早上7時45分，警方在2名女子帶領下取締另一間單位，並起獲2公斤128克搖頭粉、501.3克K他命、30顆“一粒眠”迷幻藥、31支大麻煙及6顆搖頭丸。

馬茲蘭聲稱，警方較後在早上10時，於公寓升降機前逮捕了另2名分別為36和21歲的男子，他們與上述2名外籍女子屬情侶關系。

他指出，警方經調查，此販毒集團活躍於巴生河流域的販毒活動已有4個月，但警方相信他們幕後另有操控者，目前正極力追查首腦的身份。

他說，這些販毒集團以每月3200令吉租用公寓單位，以為公寓守衛森嚴可躲過警方耳目，未料遭警方一舉搗破。

他補充，警方在行動中起獲的毒品總值44萬1040令吉，這批毒品若流入市場，將荼毒1萬4274名吸毒者。

“上述男女的尿檢結果皆呈陽性反應，警方已延扣他們6天至本月27日，目前是援引1952年危險毒品法令第39B條文進行調查。”