楊美盈：若查實違法燒芭 印尼可對付大馬公司





（怡保24日訊）能源科藝環境部長楊美盈說，如果印尼當局調查後證實我國任何公司在印尼涉及違法燒芭，印尼可以根據當地的法律採取行動。

她周二在端洛為國油大學科學、技術、工程及數學探索中心主持開幕後，受記者詢及馬華指她未能解決其夫家公司造成的煙霾問題時，這麼回應。

她也希望反對黨能夠提出更有建設性的建議，以協助解決今後的煙霾問題。

促反對黨提解決煙霾方案

“霾害問題存在多年，我們歡迎反對黨及政府建議，如果是好的、有建設性的建議，我們是會接受的。”

她披露，她將在3個月內向內閣提呈內閣建議書，以讓內閣決定是否要繼續擬定跨境污染法令，或只修改現有的法律，納入煙霾及其他污染條文。

而她已知會總檢察署，一旦內閣決定要制定有關法令，就要盡快擬定有關法律。

談到國內煙霾情況，她說，根據我國氣象局預測，國內的煙霾情況相信在本周末將會好轉，隨著季候風轉變帶來多雨情況，希望本周末我國的空氣指數可恢複正常。

“到目前為止，印尼仍未對馬來西亞與新加坡政府的援助獻議有任何反應。”

她較早時致開幕詞指出，根據國內高等學府2017年錄取新生情況，報讀理科系的學生有33萬4742人，報讀文科系的學生多達57萬858人。政府對越來越少學生修讀理科的情況感到擔憂，因為我國要成為先進國家，就不能缺少科學和科技人才。

“2012年至去年，我國報讀理科的學生每年減少6000人之多，但我國若要成為先進國家，如果沒有相關人才，我們是不可能達到目標的。”

楊美盈除了為國油大學科學、技術、工程及數學探索中心開幕，也受邀頒獎給相關項目比賽的優勝者。

出席嘉賓包括國油大學校長莫哈末依不拉欣，大馬化學有限公司董事經理法茜拉。